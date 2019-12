RIETI - Nel campionato laziale Under 18 Silver il girone B la Foresta domina e grazie alle due vittorie contro Montesacro in trasferta e Collefiorito in casa vola al primo posto solitaria in testa alla classifica con 4 vittorie in altrettante partite. Prossimo impegno il 18 dicembre alle 19 al pala Cordoni contro i romani della Team Up.



Montesacro Roma 59 - Bk Club La Foresta 66

Parziali: 13-14 16-17 10-18 20-17

Bk Club La Foresta: Lucchetti 12, Pace 2, Iavreti, Panitti 4, Toffoli 13, Cocuccioni, Damasi 3, Paia 1, Martici 2, Provaroni 10, Formichetti 19. All. Di Fazi



Bk Club La Foresta 75 - Collefiorito 67

Parziali: 22-11 17-17 17-20 19-19





