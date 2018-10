IL ROSTER

RIETI - Con l'Under 16 che ha già preso il via, la ForestaSmall si prepara ad iniziare una nuova avventura con l'Under 20 regionale, dopo diversi campionati disputati in Umbria, i reatini tornano nel torneo organizzato dalla Fip Lazio.A poche settimane dall'inizio, la squadra continua la preparazione, in vista del debutto, previsto per metà novembre, la ForestaSmall sarà inserita in uno dei quattro gironi, dove si affronteranno 12 squadre, probabile il derby con la Npc Willie, le prime quattro classificate passano alla seconda fase.Un gruppo valido quello allestito dal direttore generale Fusacchia, gran parte del roster, lo scorso anno raggiunse le final four Under 18, e quest'anno proveranno a confermarsi sui buoni livelli visti la scorsa stagione, da notare, che la squadra di coach Boldini giocherà sotto età, infatti il campionato è riservato alle categorie 1999/2000, tra le file del club reatino non compare nessun classe '99, i giocatori sono tutti delle classi 2000/01/02, sarà dunque un bel banco di prova confrontarsi con ragazzi più grandi.Matteo Faraglia, Angelo Gianfelice, Michael Di Fazi, Jacopo Di Fazi, Edoardo Marchetti, Mattia Grillo, Gabriele Luchetti, Matteo Munalli, Matteo Sidio, Nicolò Panitti, Francesco Bonanomi, Andrea Baldi, Gianmarco Fusacchia, Leonardo Di Battista, Gabriele Pace, Antonio Pace, Emanuele Olivieri. Allenatore: Massimo Boldini, Assistente Allenatore: Angelo MarchioneTerza giornata amara per l'Under 16 della Foresta, che in casa va ko contro la fortissima Vuelle Pesaro, col punteggio di 41 - 97. Partono subito forte gli ospiti, vera corazzata del torneo, primi a punteggio pieno, con un super Sablich, autore di 23 punti, mentre i ragazzi di Di Fazi, hanno accusato l'assenza del camerunense Kader, che avrebbe sicuramente aiutato i compagni nel difficile impegno. Ora per La Foresta testa al prossimo impegno, con il chiaro obiettivo di ottenere la prima vittoria.