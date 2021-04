La Fip boccia la richiesta Kienergia: a Latina si gioca sabato, Cattani ironico: «Ringrazio tutti per lo spirito sportivo»

RIETI - Kienergia Rieti comunica che la Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il recupero del match contro la Benacquista Assicurazioni Latina, inizialmente previsto il 31 marzo, al 3 aprile ore 18 al PalaBianchini.

Il Presidente Giuseppe Cattani: «Dispiace constatare che, nonostante siamo in continuo contatto con la Ausl di Rieti che sta monitorando la nostra situazione, l’aver esposto e dato le più ampie spiegazioni su ciò che che in queste settimane sta attraversando la nostra società, considerando i Covid positivi, infortuni e quarantene preventive ed aver per questo proposto come data alternativa di recupero del match il 21/4 in luogo di sabato come proposto dalla società Latina Basket, sia stata comunque imposta arbitrariamente dalla Fip la disputa della partita in data 3/4. La nostra richiesta nasceva solo ed esclusivamente dalla volontà di poter assicurare un minimo livello di equità competitiva che al momento per cause non dipendenti da nostra volontà, non possiamo assicurare. Seguiremo il protocollo, come fatto anche per le ultime partite contro Scafati e Napoli, rispettando quanto imposto dalla Federazione e onoreremo l’impegno sportivo mettendo in campo coloro che sabato prossimo saranno in condizioni fisiche tali da consentirgli di scendere in campo. Mi preme personalmente ringraziare tutti per la “sensibilità” e spirito sportivo dimostrato per l’occasione».

