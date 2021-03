Kienergia, positivi due giocatori: team squadra in isolamento, ora c'è anche il nodo recuperi di quattro gare

RIETI - La Kienergia Rieti comunica che, in considerazione della situazione pandemica e dei provvedimenti a cui è sottoposto tutto il gruppo team (in isolamento dopo la positività di due giocatori, ndr), la partita con la Top Secret Ferrara prevista per la giornata odierna, è rimandata. Le due squadre sono al lavoro con gli uffici preposti al fine di ricalendalizzare la partita così come i match contro Latina, Cento e Stella Azzurra.

