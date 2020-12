Cattani dopo il quinto ko della Kienergia: «Pronti a muoverci». Vicini il taglio di un Usa e l'ingaggio di due giocatori

RIETI - «Ora dobbiamo iniziare a muoverci e a fare quello che è necessario. I giocatori in campo, noi fuori». E’ la frase del game over, quella che Giuseppe Cattani pronuncia subito dopo la sirena finale a Ferrara che sancisce la quinta sconfitta consecutiva per la Kienergia. Quel «fuori» è un sinonimo di mercato perché, inutile negarlo, ormai è crisi profonda in casa amarantoceleste. «Abbiamo visto delle reazioni di qualcuno – spiega il presidente – ma non può bastare e, per questo, dopo la partita di stasera trarremo le nostre conclusioni. Dispiace davvero, perché queste 5 sconfitte si potevano evitare. Anche stasera ci siamo andati più volte vicino al recupero ma, per usare un detto molto in voga dalle nostre parti, andarci vicino conta solo a bocce. Purtroppo ci manca sempre qualcosa per chiudere il cerchio: siamo in una spirale negativa, le cose girano male e anche a Ferrara abbiamo avuto una defezione importante come quella di Tommasini (per lui fascite plantare, ndr). Non possiamo far altro che tirarci su e reagire: ora ci aspettano 3 partite fondamentali, due in casa. Dobbiamo fare di tutto per vincere, soprattutto le sfide interne».

Sul fronte cambi, il presidente non si sbilancia, ma sembra sempre più vicino il taglio di un americano e l’inserimento di almeno 2 nuovi elementi. Il regolamento, però, consente un solo inserimento prima della fine del girone di andata (under esclusi): ci sarà da capire qual è la strada migliore da percorrere da qui al 17 gennaio. «I ragazzi facciano il loro dovere in campo, noi penseremo al resto» ribadisce Cattani. Da Ferrara si torna anche con qualche polemica sull’arbitraggio: l’antisportivo a Stefanelli, il tecnico a Rossi e il quinto di Sanguinetti gridano vendetta. «La prendo con filosofia – conclude Cattani – anche se ci sono stati dei fischi che non mi sono piaciuti. Detto ciò, non abbiamo certo perso per l’arbitraggio e non voglio scaricare le colpe. Prendiamoci le nostre responsabilità e guardiamo avanti».

Il coach

Il guardare avanti diventa anche il motto di Alessandro Rossi, che spiega: «Adesso dobbiamo metterci l’elmetto e si va in guerra: ogni partita è la più importante. Dopo 7 gare si deve prendere consapevolezza della situazione. Rispetto a queste sconfitte posso dire che ce le giochiamo tutte, non siamo mai spazzati via dal campo, quando andiamo sotto rientriamo, ci proviamo fino alla fine, ma poi ci manca quel qualcosa che ci fa vincere le partite. Non abbiamo mai vissuto un momento così negli ultimi 4 anni, questa deve essere una sfida da affrontare per tutti, per me in primis e dobbiamo trovare il modo anche per crescere in questo momento».

Sulla sconfitta contro Ferrara, il tecnico regala un’analisi completa e lucida dei 40’, condizionati anche dall’ulteriore riduzione delle rotazioni per il forfait all’ultimo minuto di Claudio Tommasini, oltre all’assenza dei giovani Nonkovic e Sperduto, in dubbio fino all’ultimo e poi neanche messi a referto. «Dal mio punto di vista abbiamo fatto una buona partita in attacco – commenta Rossi - punendo i lunghi e andando in area, ma tirando malissimo i liberi. Da un punto di vista difensivo sapevamo che non potevamo mettere tutto fin da subito perché avevamo delle rotazioni accorciate. Abbiamo fatto molta zona e mascherato con tatticismi che in parte hanno pagato e in parte no. Posso dire che a livello caratteriale non abbiamo mai mollato, ma dobbiamo prendere consapevolezza di quello che stiamo vivendo, del momento che stiamo attraversando e capire qual è il nostro campionato: l’unico obiettivo ora è guardare ogni partita come quella buona e toglierci dalle sabbie mobili. Prima ne prendiamo coscienza e meglio è. La squadra è compatta e vuole risolvere le nostre problematiche e si è visto anche oggi, ma non basta per venirne fuori».

Sul discorso del mercato il coach non si esprime direttamente su tagli o nuovi inserimenti, ma esprime in maniera chiara il suo punto di vista: «Il mio compito è cercare di far rendere i giocatori al meglio possibile. Il giudizio su quello che ne viene non spetta a me, ma posso garantire che il confronto con la società è sempre serrato e abbiamo idee molto condivise e siamo in piena sintonia anche in questo momento di crisi. Del resto dopo 8 anni insieme non potrebbe non esserci chiarezza tra di noi. Non sono parole di circostanza, ma quella che è la reale situazione e quello in cui credo».

