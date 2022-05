Kienergia vicina all'impresa in gara 2 ad Agrigento, nel finale decisive le triple di Bruno: 59-53. Ora la serie a Rieti

RIETI - La Kienergia Rieti va ad un passo dall'impresa di sbancare il PalaMoncada di Agrigento, ma in gara 2 di semifinale play off si ferma a 5' dal traguardo. I siciliani vincono 59-53, portandosi sul 2-0 nella serie, ma dovranno sudare per chiudere i giochi al PalaSojourner, con gara 3 in calendario venerdì alle 21.

I reatini hanno regalato agli avversari il primo quarto, perso 26-16 commettendo tanti errori come in gara 1, poi qualcosa è cambiato. Nella seconda frazione gli uomini di coach Gabriele Ceccarelli hanno blindato l'area, bloccando l'attacco siciliano per oltre 6' e piazzando un parziale di 12-0 per il sorpasso sul 26-27 con un 3+1 di Del Testa (tripla e libero aggiuntivo segnato per fallo sul tiro). A rimettere in pista Agrigento è stato Ambrosin, che ha segnato 21 punti in totale e che ha messo la tripla che ha sbloccato i suoi, portandoli all'intervallo sul 33-31 nonostante le 14 palle perse.

La ripresa è scivolata via in un lunghissimo punto a punto, con le difesa padrone del campo, fino a 5' dalla fine quando è arrivata la svolta: su una rimessa sbagliata di Saladini in zona d'attacco, Bruno ha infilato la tripla del momentaneo 50-45, replicando nella successiva azione d'attacco per il 53-47. Gara praticamente chiusa lì fino al 59-53 finale. Rieti ha ritrovato finalmente Antelli, autore di 17 punti seppur con qualche sbavatura, ma ha pagato a carissimo prezzo la continua latitanza di Testa: per lui solo 3 punti con un 1/4 complessivo al tiro, davvero troppo poco per la guardia titolare di una squadra che sta giocando una semifinale play off. Insufficiente nella serata siciliana anche la prova di Giorgio Broglia, con troppe palle perse e di un Tiberti troppo nervoso (solo 3 punti per lui con 3 rimbalzi). Per allungare la serie, fra meno di 72 ore servirà una Rieti con tutti gli elementi in palla.