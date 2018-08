di Luigi Ricci

Scusate il ritardo. Non si tratta però di Massimo Troisi ma di Jarvis Williams che, dopo aver accumulato tre giorni sui tempi ottenimento del visto, ha anche costretto il ds della Zeus Energy Group Npc, Gianluca Martini, a un'ora in più d'attesa prima che finalmente atterrasse.



Ora subito a Rieti per visite mediche un po' di riposo e il primo allenamento insieme a Frazier e compagni. Stanchezza permettendo. Vietato però ogni ritardo sulla via del canestro.



Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12



