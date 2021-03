Simone Bagnoli nuovo direttore sportivo della Npic, due nuovi ingressi nello staff medico del club

RIETI - Simone Bagnoli è il nuovo direttore sportivo della Nuova Pallacanestro in Carrozzina Rieti. Dopo una ventennale carriera sui parquet dei palazzetti di serie A e B, l’ex centro della Nuova Sebastiani Basket Rieti ha deciso di mettersi a disposizione del sodalizio reatino per cimentarsi in questa nuova avventura dietro la scrivania.

Nuovi ingressi anche nello staff medico che sarà coadiuvato dalle professioniste sanitarie Roberta Piacente e Martina Fusari.

La squadra è chiamata, invece, ad un pronto riscatto dopo la battuta d’arresto della settimana scorsa contro la capolista Giovani e Tenaci. La Npic Primo Rieti (4 punti) affronterà, infatti, domani alle ore 15 al Palacordoni il Santa Lucia Roma (2). L’altra sfida della quarta giornata del campionato di serie B di basket in carrozzina, girone D, vedrà impegnato il GSD Porto Torres (0) contro i Disabili Don Orione (0). Riposa Giovani e Tenaci (6).

