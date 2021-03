La Npic pronta per il debutto: al PalaCordoni arriva Porto Torres. Scagnoli: «Vogliamo subito partire bene»

RIETI - Inizia finalmente la nuova stagione della Npic Rieti. Sabato 6 marzo alle ore 15 al PalaCordoni, la formazione reatina riceverà, infatti, la Gsd Porto Torres nella prima giornata del girone D del Campionato di Serie B di basket in carrozzina - Trofeo Antonio Maglio 2021. L’evento è inserito nell'ambito del progetto della Provincia di Rieti Pro_Sport, iniziativa Azione ProvincEgiovani, finanziato da Upi (Unione Provincia Italiane) e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù.

«Siamo davvero contenti di tornare in campo per una gara ufficiale – afferma il presidente della Npic, Roberto Scagnoli – in questi mesi di stop forzato ci siamo sempre allenati e ci siamo preparati al meglio per poter ben figurare anche quest’anno. Vogliamo partire subito bene ed onorare al meglio la giornata Pro_Sport, progetto della Provincia di Rieti a cui abbiamo aderito».

Questa l’altra gara della prima giornata: Disabili Don Orione – Giovani e Tenaci. Riposa Santa Lucia.

