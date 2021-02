Npic, inizio del campionato fissato per il 6 marzo: debutto col Porto Torres e poi trasferte romane per i reatini

RIETI - Rimandato ancora l’esordio stagionale della Npic Rieti nel Campionato di Serie B di basket in carrozzina - Trofeo Antonio Maglio 2021. La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina ha disposto, infatti, lo slittamento dell'inizio della stagione regolare al 6 marzo. Fissata inizialmente per il 28 novembre, la partenza del campionato era stata posticipata in un primo momento al 23 gennaio per essere poi rimandata definitivamente al 6 marzo. La formazione reatina dovrà, quindi, attendere ancora più di un mese per tornare in campo nella prima giornata del torneo che la vedrà di fronte al Gsd Porto Torres.

La Npic Rieti è stata inserita nel girone D e si troverà ad affrontare, oltre al già citato Porto Torres, il Don Orione Roma, i Giovani e Tenaci Roma ed il Santa Lucia Roma. Quest’anno è cambiata la formula del campionato: la prima fase regolare si suddivide in 6 gironi. Le prime 2 di ogni girone si sfideranno in gare di andata e ritorno. Le 6 vincitrici accederanno alla seconda fase che consisterà in due concentramenti all’italiana. Le vincitrici dei due concentramenti saranno promosse in serie A.

«Siamo consapevoli del momento che sta vivendo il nostro paese a causa dell’emergenza Covid – afferma il presidente della Npic, Roberto Scagnoli – e, nonostante che questo ulteriore rinvio aumenterà le spese della nostra e di tutte le società, condividiamo in pieno la decisione della Federazione. Queste sono tutti provvedimenti presi per tutelare la salute degli atleti. Speriamo che l’indice RT scenda e sia così consentito a tutte le squadre di girare liberamente per le regioni italiane».

