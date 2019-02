IL TABELLINO

Npic Rieti

Asd Fly Sport Molise

ALTRI RISULTATI X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - 59-32. Questo il risultato finale con il quale la Npic ha battuto l'Asd Fly Sport Molise al PalaCordoni di Rieti.I reatini strappano così il decimo successo consecutivo, mantenendo saldo il primo posto in classifica e tenendo lontana la Menarini Volpi Rosse di Firenze che, dopo la defaillance della passata settimana, torna a vincere in una trasferta difficile a Matera contro la Boys Ultima Luna.Gli amarantocelesti aprono la gara nel migliore dei modi e grazie a un’ottima partenza del capitano Fabio Spadoni chiudono la prima mini frazione avanti 17-10Nel secondo quarto la il pressing alto e la grande fisicità in difesa fanno la differenza: gli avversari vanno a segno con soli 6 punti e lo scarto tra le due squadre si allarga ulteriormente passando da sette a undici lunghezze.Dopo la pausa lunga la concentrazione dei ragazzi non cala.Complici i numerosi errori degli avversari e il contributo offensivo della coppia Trulli-Obino, i reatini dominano le due metà campo, doppiando gli ospiti e chiudendo nella terza frazione, una partita che per gli avversari si era già complicata abbastanza.Ora la testa dei ragazzi va alla trasferta romana del prossimo sabato. Il Centro sportivo Don Orione, casa dell’omonimo team, sarà il prossimo palazzetto da espugnare per Roberto Scagnoli e il suo team.: Spadoni 10, Trulli 8, Bifolchi 6, Gunnella, Obino 19, Jaouhari, Caicedo Montano, Valentini 9, Fegatilli 4, Petrangeli 3, Colapicchioni: Piccioni, DI Santo 7, Badocco 7, Pasciullo, Ziccardi 9, Maurizio 2, Pavarese 4, XheladiniPolisportiva Disabili Foligno 47 - ASD Crazy Ghost Battipaglia 30Boys L’ultima Luna 69 - Menarini Volpi Rosse 75Santa Lucia Roma B 22 - ASD Disabili Don Orione 50NPIC Rieti 20Menarini Volpi Rosse 16Boy’s L’ultima Luna 12ASD Disabili Don Orione 10Polisportiva Disabile Foligno 8Asd Crazy Ghost Battipaglia 4Asd Fly Sport Molise 4Santa Lucia Roma B 2