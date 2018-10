© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Greta Brunelli, giocatrice di basket di Contigliano, ormai da numerose stagioni sempre tra serie A2 e serie A1, è stata premiata la scorsa settimana con l'Oscar "Donne & Basket" 2017-18 come Mvp del girone Sud dell'A2, nella tradizionale serata di gala dell'Open Day di Torino che precede l'apertura del campionato. Un meritato tributo dopo la trionfale stagione disputata a Empoli, culminata con la promozione diretta in A1 evitando i playoff.«Dopo tanto lavoro - commenta felice Brunelli - ricevere un premio come questo fa uscire un sorriso per ogni passo fatto in questi anni. Perché è un premio che viene da lontano. Vorrei ringraziare in primo luogo tutta la mia squadra che lo ha reso possibile. Mi hanno reso importante tutte le mie compagne e sono certa che senza di loro questo premio non sarebbe mai arrivato. Insomma non è solo mio: è di tutti quelli che ci hanno portato anche a vincere il campionato! Quindi lo voglio condividere con loro, le sono immensamente grata».La Brunelli poi non dimentica di ringraziare i suoi familiari che l'hanno sempre incoraggiata sin da piccola quando iniziò a giocare a Contigliano e poi, per migliorare, hanno affrontato lunghe trasferte giornaliere a Viterbo dove ha iniziato un percorso che, dalle giovanili, l'ha portata ad essere una delle migliori tiratrici da 3 della serie A, di cui detiene anche il record di triple in una stessa gara (8).«Dopo questo riconoscimento - conclude Brunelli - mi dovrò tirare ancora più su le maniche. Adesso concentriamoci sulla nuova stagione e colgo l’occasione per formulare un grande in bocca a lupo alla mia squadra. Sono convinta che possiamo dare fastidio a tutti e divertirci. Certo, dobbiamo essere convinte di chi siamo, stare concentrate sui nostri obiettivi e migliorare ancora su tantissime cose. Ma se siamo giunte fin qua, non è l’arrivo...».