RIETI - Stratosferica. Così Greta Brunelli definisce la promozione in serie A1 di Empoli ottenuta con due giornate di anticipo (in A2 le vincitrici dei gironi nord e sud saltano i playoff) e di cui la 28enne giocatrice nata a Contigliano è indiscussa leader a top scorer.



«Nella gara vinta in casa 76-52 contro Faenza avevo un leggero stiramento a un polpaccio ma ho stretto i denti e ho giocato ugualmente, ho segnato 9 punti ma non potevo mancare» racconta Greta appena uscita dagli studi di SportItalia dove la Use Empoli, società dove è cresciuto anche l’ex Nuova Sebastiani Guido Rosselli, è stata invitata a Milano per registrare un servizio sulla promozione anticipata.



«E’ stata un bella cavalcata – spiga la guardia reatina – Dopo essere uscite subito male in Coppa Italia abbiamo trovato la giusta dimensione tecnica e tattica e non ci siamo più fermate. E’ stato esattamente come uno di quei sogni nel cassetto che non si avverano mai. Un campionato dominato e una promozione come ha sempre desiderato ottenere ed è arrivata».



La Brunelli gioca ininterrottamente tra A1 e A2 da 12 campionati: dopo la massima serie a Viterbo agli esordi nel 2006-08, ha fatto tanta esperienza in A2 diventando una delle migliori giocatirci, quindi è tornata in A1 a Ferrara nel 2014-15 “Ma quella non era la situazione ideale, non riuscii a esprimermi al meglio, la squadra non era il massimo”. Poi, dopo altri due ottimi campionati di A2 a Castellammare di Stabia e a Orvieto sempre tra le migliori realizzatrici, la detentrice del record assoluto di triple della serie A ha trovato quest'anno la situazione ideale a Empoli: quasi 14 punti di media, ormai fissa tra le migliori del campionato, una convocazione quest’inverno al raduno della nazionale per visionare le migliori giocatrici di A2 e quindi la promozione in A1.



«Spero di restare a Empoli e di riassaporare finalmente l’A1 nella condizione tecnica migliore. Ora abbiamo ancora due partite di regular season contro Orvieto e a La Spezia e poi sarà festa vera e un po’ di riposo. E così spero anche – conclude la Brunelli – di poter essere a Rieti per poter vedere la Zeus Npc nei playoff. Forza ragazzi!».

