RIETI - Altra settimana densa di partite per il settore giovanile della Npc Willie basket Rieti.Sconfitta di misura 75 – 71 la Under 20 a Contigliano col prossimo turno a Valmontone mercoledì 27 novembre alle 19 e mentre la Under 18 Gold giocherà sabato 20.30 al Palasojourner contro l’Amatori basket il recupero della terza giornata, tra le partite disputate cominciamo da quelle d’esordio delle due Under 16.Prima di campionato amara per i ragazzi di Vaccaro che al cospetto di una forte Basket Roma, la compagine reatina tiene bene il campo per tre quarti gara giocando punto a punto fino a quattro minuti dalla fine per poi cedere ai romani. Una menzione per Francesco Rinalduzzi, il ragazzo sabino proveniente dalla Sabina Basket city al suo esordio in un campionato Fip regionale che alla fine, coi suoi 12 punti messi a referto, è risultato tra i migliori realizzatori del match. Sabato alle 16.30 al Palasojourner contro Civitavecchia c’è subito la possibilità di riscattarsi.Basket Roma 76 - NPC Willie Bk Rieti 57Parziali: 20-16, 18-16, 10-12, 28-13Npc Willie Bk Rieti: Faraglia 4, Marini 2, Cortellesi, Marchilli, Colasanti, Bolletta 3, Galasso 7, Lunari 2, Martelli 2, Rinalduzzi 12, Ambrosi 7, Roversi 18. All. VaccaroEsordio con sconfitta a San Ponziano anche per la Under 16 Silver di coach Morandi col gruppo costituito per la quasi totalità da ragazzi Under 15. Anche se a corto di rotazioni i tagazzi Reatini non hanno sfigurato contro una lunghissima e più attrezzata Don Bosco Nuovo Salario. Applicazione, impegno e lavoro per acquisire i nuovi dettami di gioco del nuovo coach e margini di miglioramento per i ragazzi fin dal prossimo impegno casalingo, sabato alle 17.30 al palaNpc di via Cesi contro la Libertas Roma.Don Bosco Nuovo Salario - Npc Willie Basket Rieti 54–37Parziali: 13-8, 17-11, 10-9, 14-9Tabellini: Dionisi; Rivoltella 4; Pinna 2; Di Virgilio; Caluisi 3; Mostarda 9; Cargoni; Carlini 13; Bonafaccia 6; Brentegani. All. MorandiDopo la larga vittoria in casa su Viterbo per i ragazzi di Andrea Ruggeri arriva il bis, stavolta in trasferta sul campo del Petriana al termine di un’altra convincente prova. Partita forte la squadra reatina, già all’intervallo lungo mette il punteggio in sicurezza . Nel terzo quarto con un perentorio parziale 5 – 19 gara chiusa definitivamente per la Npc che ha sfoderato un Aguzzi da 32 punti. Sabato di nuovo in campo alle 18 al Palasojourner contro Olimpia San Venanzio.Petriana 47 - Npc Willie Bk Rieti 82Parziali: 12-22, 12-20, 5-19, 18-21NPC Willie Bk Rieti: Iacuitto, Federici 6, Colantoni 7, Conti 2, Orsini 5, Santoprete 4, Aguzzi 32, Cattani 5, Mammoli 7, Capasso 14Rimandato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale per la squadra di Mario Cottignoli anche se, stavolta, i Reatini (in azione nella foto) ci sono andati davvero vicini. Un match deciso al fotofinish a favore dell’Under 14 della asd Romana. Solo negli ultimi minuti finali i padroni di casa riescono infatti ad avere la meglio sulla squadra di Rieti e a fare propri i due punti. Dopo il vantaggio iniziale per i padroni di casa, la Npc ha una grande reazione e nel secondo e terzo quarto ribalta l’inerzia della gara a proprio favore restando avanti fino agli ultimi minuti in un finale punto a punto che alla fine ha premiato, però, i romani. Prossimo impegno alle 12 di domenica al PalaNpc contro la Uisp XVIII.Romana 53 - NPC Willie Bk Rieti 50Parziali: 9-7,10-17,14-16,20-10Dopo la prima esaltante vittoria a Ladispoli, la serie C femminile di Paolo Matteucci non riesce a bissare l’impresa ed esce sconfitta all’esordio casalingo contro la società Talea asd. Le ragazze reatine in formazione ridotta a causa dei molti infortuni pagano le diverse assenze e non riescono a portare a casa la vittoria. I prossimi impegni saranno quello del 29 novembre, sabato 20.30 ad Anagni contro Roma Team up, recupero della prima di campionato e poi domenica alle 18 contro il San Raffaele basket .Npc Willie - Talea 50-74Parziali: 12/20, 12/19, 7/19, 13/16Tabellini: Fiorentini 14- Paolucci 11- Marcotullio 9- Di Crefico 8- Vergij 6- Graziani 2- Capasso, Barbacci, Aloisi, Schifi, Marroni, papale. All. MatteucciVittoria casalinga di Rieti che parte bene accumulando un buon vantaggio che sarà determinante per il risultato finale. Nei successivi due quarti le ragazze della Npc cercano di contenere la reazione delle viterbesi a cui va il merito di non mollare mai credendo fino all'ultimo di poter portare il risultato a casa. L'ultimo quarto comincia con nove punti di vantaggio per le ragazze di coach Matteucci e le ospiti che tentano di ricucire nel punteggio ma Rieti riesce a tenere fino alla fine portando a casa una meritata vittoria. Lunedì alle 19.30 si torna in campo in trasferta contro Athena basket.NPC Willie Bk Rieti 63 - Pall. Ants 58Parziali: 21-13, 12-10, 14-15, 11-20Npc Willie Bk Rieti: Matteucci A, Nobili 5, Rubanosova, Zannetti, Fiorentini 15, Capasso V 18, Capasso L 4, De Angelis, Ciancarelli, Pasquetti 4, Consorti, Schifi 17. All. MatteucciPrima partita casalinga e prima vittoria per le giovanissime ragazze di Rieti, che superano le pari età della Élite Roma dopo un incontro che a due minuti dal termine era ancora tutto da giocare. Una partita senza un vero padrone fino al termine e il tabellone che a 100 secondi dalla sirena finale segnava 41 – 41. Sono le ragazze di coach Matteucci che negli ultimi secondi trovano i due canestri della vittoria con la difesa che fa la differenza e tiene a bada le romane non concedendo più nulla. Domenica alle 10 si va a Roma contro la Uisp XVIII.NPC Willie Bk Rieti 45 - Elite Bk Roma 41Parziali: 12-10, 9-4, 11-17, 13-10NPC Willie Bk Rieti: Nobili 8, Capasso V 11, Capasso L 9, Consorti 2, De Angelis 2, Picuti, Fusacchia, Ciancarelli, Di Carlo 2, Pasquetti 11, Di Mario, Leonetti, Matteucci A. All. Matteucci