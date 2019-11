UNDER 18

IL PALACORDONI

I RINFORZI

RIETI - Sono iniziati i campionati giovanili targati La Foresta Rieti. Dopo l'accordo con i Babadook per il campionato di serie D Umbra, sempre nell'ottica di una crescita dei suoi giovani, la società reatina che si occupa di basket giovanile dal 1988 ha esordito nei campionati Gold della Fip Umbria nelle categorie under 16 e under 14 con due vittorie rispettivamente contro Spoleto e Amelia.I ragazzi under 16 di coach Fusacchia hanno avuto qualche problema solamente nei primi due quarti per poi avvantaggiarsi e prendere il largo fino alla doppia cifra mantenendo il vantaggio fino alla sirena finale con un 52 a 40 che vale la prima vittoria. E’ poi arrivato il bis contro Todi sempre in trasferta con La Foresta che ha vinto 62 – 49.Meno sofferta invece la vittoria dei ragazzi under 14 di coach Paolo di Fazi che solo nel primo quarto hanno faticato per aver ragione dei pari età di Amelia: finale 52 a 23 per i Reatini.C’è poi l’Under 18 silver che disputa il campionato nel Lazio ed ha iniziato con due vittorie perentorie in altrettante trasferte: 55 – 34 sulla Libertas Roma e 91 – 20 contro Monterotondo.I prossimi impegni saranno ancora in trasferta per tutte le squadre de La Foresta stante ancora l'impossibilità di poter giocare in casa per l’indisponibilità del PalaCordoni oggetto di lavori di messa in sicurezza e restyling con la società che si augura che questa situazione di difficoltà finisca il prima possibile per poter far tornare a giocare ed allenarsi i tanti ragazzi altrimenti penalizzati.Inoltre la notizia che il Basket club La Foresta ha annunciato l’arrivo di tre ragazzi dal Camerun e uno dall'Ecuador (nella foto) per rinforzare la squadra under 16 e under 18. Sono accompagnati da coach William che condurrà alcune sessioni tecniche di allenamento.