L'U15 Eccellenza del Real Sebastiani incassa la seconda sconfitta di fila. Peron: «Pagato l'infortunio di Cicchetti»

RIETI - Sconfitta l’U15 Eccellenza del Real Sebastiani Rieti nella trasferta di ieri contro il Dbs Roma. Punteggio finale di 66-53 (Parziali: 15-17; 21-14; 14-11; 16-11) e seconda sconfitta consecutiva per gli amaranto celesti che restano così terzi a 10 punti in classifica dopo otto giornate. Reatini che partono bene vincendo il primo quarto. Nella seconda frazione i padroni di casa ribaltano la gara e passano al comando senza mai farsi sorprendere da un ritorno dei ragazzi di coach Roberto Peron che complici i troppi errori dalla lunetta non riescono più a rientrare in partita. Prossimo impegno per il Rsr mercoledì 30 novembre a Casa Real per il recupero della quinta giornata contro l’Olimpia Roma.

Le dichiarazioni post gara

Il coach dei reatini Roberto Peron commenta così la sconfitta contro la Dbs Roma: “Peccato perché siamo stati in partita, abbiamo giocato con intensità ed abbiamo tenuto botta. Purtroppo ci si è infortunato subito Cicchetti ed il suo apporto in alcune fasi del campo ci è mancato molto. Siamo stati completamente deficitari per quello che concerne la percentuale dei tiri liberi e questo l’abbiamo pagato caro”.

I Tabellini

Real Sebastiani Rieti: Canacci 18, Iacoboni 2, Principi, Bonanni, Massimiliani 6, Papale 12, De Zuane, Mostarda 2, Cicchetti 6, Leonardi 2, Mocci 5, Munalli. Coach: Roberto Peron.