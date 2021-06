Npc Willie: Under 20 e 18 pronte per le sfide decisive, l'Under 15 chiude al terzo posto

RIETI - E’ il momento clou della stagione per le compagini del settore giovanile della Npc Willie Basket Rieti e per la Willie Basket Rieti targata Contigliano. Chiusi i gironi di qualificazione si passa ora alle eliminazioni dirette con partite da dentro o fuori.

Under 20 Eccellenza

Per la Under 20 eccellenza domani sera l’impegno è a Roma ospite della fortissima Stella Azzurra in virtù delle posizioni di classifica maturate nella qualificazione. Partita proibitiva ma si sa nel basket tutto può succedere. Si gioca all’Arena Altero Felici, lo storico impianto degli stellini. Palla a due alle 20.30.

Under 18 Silver

Con l’ultima vittoria in trasferta sul campo del Basket Lanuvio, la Under 18 Silver si è qualificata per la fase finale ad eliminazione diretta. Un percorso fatto di risultati alterni quello dei ragazzi di Fabio Vaccaro (nella foto di Alice Matteucci un quintetto) che hanno ottenuto vittorie come questa di Lanuvio o come quella con Tivoli (62 – 59) o sconfitte come quella contro Albano (53-51 dopo un supplementare) sempre al termine di partite tiratissime. La prima partita (quarto di finale) sarà ora ad Anagni domani alle ore 17.30 contro Fortitudo Anagni

Ucb Lanuvio 54 - Npc Willie Basket Rieti 62

Npc Willie Basket Rieti

Roversi 17, Marini 4, Galasso 2, Bolletta 2, Valentini 1, Ambrosi 13, Aguzzi 13, Rinalduzzi 10, Orsini, Vergij, Dionisi.

All. Vaccaro

.

Under 15 Silver

Per la Under 15 che nella qualificazione a parte il 20 a 0 inflitto dal giudice sportivo per aver rinunciato alla gara contro Omnia Roma i risultati ottenuti

Npc Willie Basket Rieti 58 -Carver Roma 41

Npc Willie Basket Rieti 51 - Stella Azzurra 58

Cinecittà Bk Polaris 51 - Npc Willie Basket Rieti 59

Sono valsi il terzo posto nel girone con il campionato che per i Reatini termina qui.

Willie Basket Rieti

Nel Campionato Under 13 elitè i ragazzi di Sergio Vio dopo aver dominato la fase di qualificazione piazzandosi al primo posto nel girone con 6 vittorie su altrettante partite e numeri eccezionali (434 punti fatti in 6 gare e solo 200 quelli subiti), passano ora nella fase ad eliminazione diretta con il primo incontro in programma a Contigliano il prossimo 9 giugno contro l’Elité Basket Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA