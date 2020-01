Under 20

RIETI - E’ stata una buona settimana per il settore giovanile della Npc Willie. Vittorie importanti e qualche sconfitta tutto sommato indolore per le compagini Reatine impegnate sui campi dell’intera Regione.La Under 20 di Mauro Angelucci inizia oggi il girone di ritorno con la gara di Latina in programma questa sera in terra Pontina alle 19.Settimana da incorniciare per i ragazzi di Andrea Auletta i quali meritano, senza ombra di dubbio, la copertina settimanale. In tre giorni si giocavano due partite delicatissime con due dirette concorrenti per il vertice della classifica del girone. Ebbene la compagine Reatina (nella foto di Alice Matteucci un attacco) con due prove di maturità, sacrificio e sudore, ha vinto entrambe le partite agganciando così Esquilino in testa alla classifica. «I ragazzi stanno lavorando bene – ha detto coach Auletta - i risultati stanno arrivando e sono strameritati. Ci godiamo il momento ma siamo anche consapevoli del lavoro costante e il sacrificio che ci attende per andare avanti e mantenerci a questi livelli. Dico bravi ai ragazzi, dobbiamo continuare così se vogliamo toglierci qualche soddisfazione».Fortitudo Roma 64 - NPC Willie Bk Rieti 68Parziali: 16-15; 18-23; 15-18; 15-12.Npc Willie Bk Rieti: Imperatori, Prosperi, Buccini 14, Jhon 10, Mammoli 8, Vukobrat 16, Rinaldi, Santarelli 16, Nacchia 4. All. AulettaNpc Willie Bk Rieti 59 - Basket Roma 55Parziali: 24-22 12-9 10-12 13-12Npc Willie Bk Rieti: Gueye, Imperatori 5, Prosperi, Buccini 7, Jhon 14, Di Muzio, Mammoli 8, Rinaldi 4, Santarelli 9, Nacchia 12. All. AulettaVittoria esterna per l’under 16 gold di Fabio Vaccaro che sbanca la Nomen Angels Arena. Serata storta per gli under 16 Nomen Angels. In campo contratti e senza grandi spunti di gioco i capitolini cedono al cospetto di una Npc battagliera e sempre sul pezzo che porta a casa due punti meritati. Equilibrio solo il primo quarto poi i Reatini prendono il largo e non vengono più raggiunti.Nomen Angels 46 - NPC Willie Bk Rieti 58Parziali: 16-17; 9-18; 12-11; 9-12Npc Willie Bk Rieti: Marini 14, Spadoni, Cortellesi 4, Colasanti, Rinalduzzi 4, Bolletta 3, Galasso 5, Lunari 3, Martelli (cap.) 3, Ambrosi 6, Amour 4, Roversi 12. All. VaccaroI ragazzi di coach Morandi cadono in casa contro Guidonia in una partita subito indirizzata fin dalle prime battute di gioco.Npc Willie Bk Rieti 45 - Bk Guidonia 77Parziali: 10/24-9/17-7/25-19/11I ragazzi di Andrea Ruggeri faticano a contenere gli Stellini, i quali, quarto dopo un quarto accumulano un vantaggio che diventa già importante a metà gara, mentre nel terzo periodo di gioco scappano in avanti e non verranno più raggiunti.Npc Willie Bk Rieti 48 - Stella Azzurra Roma 77Parziali: 8-16, 14-17, 13-27, 13-17Npc Willie Bk Rieti: Iacuitto, Federici 7, Conti 3, Feliciangeli 2, Cattani 8, Mammoli 6, Capasso 13, Accettulli 2, Vergij 7. Coach Andrea Ruggieri. Ass. Roberto Feliciangeli.Sconfitta la under 14 di Mario Cottignoli ma ragazzi sempre in partita fino ad un terzo periodo di gioco dove subiscono un break che chiude la gara.Npc Willie Bk Rieti 45 - Basket Roma 56Parziali: 10-7, 11-14, 7-20, 13-15NPC Willie Bk Rieti: Bizzarri 1, Roversi 5, Colasanti 2, Luise, Panetti, D’Ippoliti 15, Enei, Gallo, Pinto 1, D’Ippolito 21, Casciani. All. CottignoliL’under 13 regionale, allenata da Sergio Vio, dopo la sconfitta contro Montesacro è tornata alla vittoria contro Petriana in un match senza storia dominato dall’ìnizio alla fine.Contigliano - Petriana 59 - 18Sorridono le compagini femminili impegnate nel fine settimana: la serie C ha la meglio in casa contro Ladispoli ( 67 – 41 il finale) mettendo in archivio la terza vittoria stagionale.La Under 16 invece va a vincere in trasferta in casa della Vis Aurelia.Vis Aurelia Bk 40 - NPC Willie Bk Rieti 63Npc Willie Bk Rieti: Matteucci A, Zannetti 3, Scopigno 2, Fiorentini 20, Capasso V 10, Capasso L 14, Consorti, Ciancarelli, Di Carlo 2, Pasquetti 8, Fagiani, Sordini 4. Coach: Paolo Matteucci. Ass: Luciano Bisceglia.