Under 20

Under 16 Gold

Under 16 Silver

Under 14 Elite

Femminile

Under 16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Terminata la lunga sosta natalizia per i campionati delle giovanili della Npc Willie Basket Rieti è tempo di tornare sul parquet.La truppa di Mauro Angelucci comincia bene il nuovo anno tornando alla vittoria nella prima uscita del 2020. Davanti al proprio pubblico a Contigliano i ragazzi di Angelucci battono di misura il Fonte Roma con Nacchia e Vujanac sugli scudi (52 punti in due). Buono l’avvio dei Reatini che scappano nel primo periodo per frenare poi bruscamente nel secondo quarto quando gli ospiti si rifanno sotto. Equilibrio nella restante parte di gara con Rieti che riesce a tenere il vantaggio seppur di misura fino alla sirena finale.NPC Willie Bk Rieti 79 - Fonte Roma Bk 76Parziali: 29-18; 18-26; 19-17; 13-15NPC Willie Bk Rieti: Nacchia 30, Marcetic n.e., Fornara, Ciani D. 7, Luzzi 7, Ciani L. 8, Ramacogi, Fusacchia, Colasanti 5, Vujanac 22. All: AngelucciUn triplo impegno per i ragazzi di coach Fabio Vaccaro (nella foto) nel 2020 appena iniziato con risultati altalenanti. Nel recupero contro il Pass Roma, capolista del girone, i ragazzi Reatini perdono pagando a caro prezzo un primo quarto difficile dove non riescono a trovare la via del canestro con continuità. Equilibrio nel secondo e terzo periodo e ultima frazione di gioco ad appannaggio ancora dei romani,Pass Roma 66 - NPC Willie Bk Rieti 51Parziali: 15-7; 17-17; 16-18; 18-9Immediato riscatto in casa della Mb Sporting con i ragazzi di coach Vaccaro che sfoderano una grande prova vincendo sul campo della compagine romana, tenendo in partita gli avversari solo nel primo quarto. Un parzialone di 32 a 6 nel secondo periodo chiude definitivamente i giochi a favore dei Reatini che tornano da Roma con una convincente vittoria.M.B. Sporting club Fiumicino – Npc Willie bk Rieti 35 – 76Parziali: 13-14/ 6-32/ 5-14/ 11-16.Npc: Faraglia, Marini 2, Conte 3, Marchili 7, Spadoni 2, Rinalduzzi 6, Bolletta 3, Galasso 8, Lunari 5, Ambrosi 19, Martelli 11, Roversi 10. All. Vaccaro, ass. BrandiIeri sera sconfitta al Palasojourner contro Esquilino 55 – 70 con Rieti che comunque conserva la terza posizione in classifica proprio dietro Pass ed Esquilino.Per l’Under 16 Silver di coach Morandi arriva invece la sconfitta casalinga contro l’Omnia Roma.NPC Willie Bk Rieti – Omnia Roma 54- 83Sconfitta per i ragazzi di Mario Cottignoli i quali dopo aver chiuso l’anno con le prime due vittorie della stagione al primo impegno nel nuovo anno cadono a Roma contro la Dbs.DBS Roma 90 - NPC Willie Bk Rieti 61Parziali: 21-14; 23-18; 17-14; 29-15NPC Willie Bk Rieti: Roversi 2, Feliciangeli 10, Bizzarri 2, Colasanti 2, Margarita 28, Luise 2, Di Muzio 2, Gallo Afflitto , Maccaroni 5, Pinto N.E., D'ippolito 8. Coach : CottignoliInizio 2020 in chiaroscuro per il basket rosa targato Npc. La serie C con le ragazze di Paolo Matteucci sfiorano l’impresa ma vengono battute di sole 4 lunghezze a Frascati.Club Bk FrascatiNPC Willie Bk Rieti50 - 46La compagine dell’under 16 femminile allenata sempre da Paolo Matteucci centra il settimo successo stagionale sulle 10 gare sinora disputate andando a vincere a Roma rafforzando così la terza posizione nella classifica generale.Basket Roma B 36 - NPC Willie Bk Rieti 41Parziali: 9-13, 9-6, 12-3, 6-19NPC Willie Bk Rieti: Matteucci A, Nobili M, Rubanosova, Zannetti, Fiorentini 14, Capasso V, Capasso L 11, Schifi 12, Di Carlo, Pasquetti 4, Fagiani, Sordini. Coach: Paolo Matteucci. Ass: Luciano Bisceglia.