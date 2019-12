UNDER 20

RIETI - Risultati positivi alternati a quelli meno esaltanti per le compagini del settore giovanile della Npc Willie nell'ultima settimana.Esce sconfitta sul campo della Roma Nord 2012 la squadra allenata da coach Angelucci il quale deve sopperire a numerose assenze. I reatini sotto per tre quarti gara nell’ultimo periodo tentano una reazione che riporta a contatto dei padroni di casa la Npc. Il ricorso al fallo sistematico premia alla fine Roma Nord che vince di 5 lunghezze un match che alla fine si era riequilibrato.Roma Nord 2012 76 - Npc Willie Bk Rieti 71Parziali: 28-21; 17-11; 16-15; 15-24Npc – Montesacro 68 – 55Una splendida prestazione quella di ieri sera da parte dei ragazzi di Andrea Auletta che battono la seconda in classifica e si candidano ad entrare tra le migliori al termine della prima fase del campionato. Partita tiratissima con la squadra che non si è disunita nei momenti di difficoltà per poi piazzare la zampata finale sul match. Soddisfatto il coach Auletta per la prova corale di una squadra che sta crescendo. “Da considerare, inoltre – spiega Aletta – che tra le nostre fila avevamo tre assenze pesanti come Vukobrat, Basotti con la febbre e Nacchia. Quest’ultimo per un lutto in famiglia e colgo l’occasione per fare le condoglianze ai famigliari di Valerio (Nacchia, ndr) che ha perso il nonno”.Una doppia delusione per la under 16 di coach Morandi che si schianta in casa contro Amatori (31 – 89 il finale) e poi perde a Fiano Romano 52 – 41.Sconfitta casalinga anche per la squadra di Andrea Ruggeri che con la sua under 15 di eccellenza perde in casa contro l’Alfa Omega al termine di una gara dove i ragazzi hanno pagato una falsa partenza coi primi due quarti ad appannaggio degli ospiti i quali ne approfittano per scappare e Rieti che cresce ma non riesce a riavvicinarsi.Npc Willie Bk Rieti 58 - Alfa Omega 84Parziali: 15-26/10-18/18-19/15-21Npc Willie Bk Rieti: Iacutto ne, Federici 11, Colantoni 4, Conti 12, Feliciangeli 5, Santoprete 3, Aguzzi 16, Cattani 2, Capasso 2, Accettulli ne, Vergij 3. All. Andrea Ruggeri Acc. Massimo CapassoNpc Palestrina 74 - 71Note positiva arrivano dalla squadra di Mario Cottignoli che regola, in casa, una Palestrina al termine di una partita vibrante decisa solo sul finale. Per la squadra di coach Cottignoli si tratta della seconda vittoria stagionale in campionato.Terza vittoria su altrettante gare sinora disputate per i ragazzi di Sergio Vio i quali vincono a Roma, in casa della Fortitudo RomaFortitudo Roma – Contigliano 36 -49Dopo la bella vittoria su Ladispoli la scorsa settimana, la Npc perde contro il San Lorenzo al termine di una gara dai due volti. Nei primi due quarti le ragazze di Matteucci tengono bene il campo chiudendo sul meno 4 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto un giro a vuoto costa caro alle Reatine con il San Lorenzo che scappa e nulla possono poi nell’ultimo periodo le ragazze sabine quando provano una tardiva reazione per portarsi a ridosso delle ospiti che vincono 54 a 41.Atletico San Lorenzo 54 - Npc Willie Bk Rieti 41Parziali: 10-10; 16-12, 19-5, 9-14 .Npc Willie Bk Rieti: Matteucci, Capasso L. , Barbacci 6, Fiorentini 9, Graziani , Capasso V. , Aloisi 8, Di Credico 6, Angelucci 6, Paolucci 2, Vignoli 4. All.: Matteucci. A.All.: BiscegliaBella prova offerta dall’under 16 femminile che sbanca Ladispoli e si porta a casa la sesta vittoria in campionato su 8 gare sinora disputate.Bk Città di Ladispoli 36 - Npc Willie Bk Rieti 84Parziali: 14-25, 7-25, 3-17, 12-17Npc Willie Bk Rieti: Nobili 9, Matteucci A, Rubanosova, Fiorentini 32, Capasso V 10, Capasso L 9, Consorti 2, Ciancarelli 2, Di Carlo 3, Pasquetti 17, Leonetti. Coach: Paolo Matteucci.Talea 64 - NPC Willie Bk Rieti 36Battuta d’arresto per la under 14 che fatica molto dopo un primo quarto nel quale la partita si è già indirizzata grazie ad un 22 – 6 per Talea.Parziali: 22-6, 14-13, 14-11, 14-6Npc Willie Bk Rieti: Nobili, Capasso V 10, Capasso L 11, Consorti 2, De Angelis 1, Iacuitto A, Iacuitto G, Ciancarelli, Di Carlo, Pasquetti 12, Leonetti. Coach: Paolo Matteucci.