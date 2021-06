Real Sebastiani-La Foresta pronto per il rush finale: l'Under 18 Gold grande protagonista

RIETI - Si entra nella fase finale dei Campionati Fip regionali e il settore giovanile della Real Sebastiani Rieti con la squadra Under 18 gold de La Foresta vuole farlo da protagonista.

Dopo aver chiuso a punteggio pieno la fase di qualificazione i ragazzi di coach Claudio Di Fazi dominando su tutti i campi, sono ora attesi dalla fase ad eliminazione diretta. Gara secca sul campo della migliore qualificata. La Foresta incrocerà le lame giovedì 3 giugno al Palacordoni con l’Elitè Roma negli ottavi di finale. Palla a due alle 19.

L’Under 17 Gold de La Foresta conta ad oggi una vittoria e due sconfitte e stasera scende in campo a Roma contro la Stella Azzurra nell’ultima gara del girone di qualificazione.

Nel campionato Under 16 la squadra allenata dal duo Gioacchino Fusacchia – Paolo Di Fazi (nella foto) malgrado la bella vittoria ottenuta in trasferta contro il Progetto Roma Bk 34 a 52 ribaltando ampiamente il meno 4 dell’andata non ce l’ha fatta a qualificarsi alla seconda fase per via del terreno perduto nell’arco del campionato nei confronti delle prime del girone.

La Foresta: Fiorillo 6, Battisti 12, Frustaci, Banti 6, Reginaldi 16, Giovannelli, Pucci 2, Crescenzi 4, Picuti, Di Puorto 2, Grillotti 4, Pazienza 1. All. Fusacchia

Nel campionato Under 15 silver non basta a La Foresta la vittoria sul Basket Roma 44- 29 che gli vale il terzo posto nel girone per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

