Missione compiuta per La Foresta-Real Sebastiani: l'Under 18 Gold conquista la semifinale

RIETI - Missione compiuta per il Basket club La Foresta, settore giovanile della Real Sebastiani Rieti che centra l’obiettivo delle semifinali nel campionato Under 18 Gold della Fip Lazio.

La squadra di coach Claudio Di Fazi vince nettamente al PalaCordoni contro i romani dell’Alfa Omega, 58 a 38 (parziali 17-7; 14-12; 9-4; 18-15) il finale di una partita subito in discesa per la compagine reatina. Al termine del primo quarto è già più 10 per i ragazzi di Di Fazi. Accennano una piccola reazione gli ospiti nel secondo periodo di gioco ma si va comunque all’intervallo lungo sul più 12 per la Foresta. Vantaggio che continua a dilatarsi nel terzo quarto periodo arrivando a toccare il più 20 che i reatini porteranno poi fino alla sirena finale.

Oggi pomeriggio, al massimo domani, si conosceranno data, luogo, ma soprattutto l’avversaria che si troverà di fronte La Foresta in semifinale.

Il commento

«Soddisfatti i ragazzi - spiega l’assistant coach Angelo Marchione - i quali si stanno impegnando in una stagione insolita e piena di impegni ma anche di piccole emozioni come questa vittoria. Speriamo di andare ancora avanti e disputare la finale, sarebbe in bel traguardo. Successivamente, al termine del campionato, ci immergeremo nel torneo di Giulianova».

Il tabellino

La Foresta Rieti: Provaroni 2, Damasi, Toffoli 9, Petendju 9, Cocuccioni, Formichetti 5, Kader 10, Miaffo 14, Laureti 3, Gatta 2, Mancini 7, Marchetti. All. Di Fazi, ass. Colasanti e Marchione