RIETI - Momento importante per i campionati umbro e laziale che vedono impegnate le compagini di basket de La Foresta.Under 18 silverNel raggruppamento B del campionato silver under 18 dominio assoluto della squadra Reatina che ha collezionato 12 vittorie su altrettanti incontri. Una partita senza storia quella contro la Team Up vinta dai Reatini che consolidano il primato in classifica nel campionato silver del Lazio a poche giornate dal termine.Roma Team Up 51 - Bk Club La Foresta 82Parziali: 6-19, 15-23, 16-24, 14-16Bk Club La Foresta: Papa, Toffoli 8, Panitti 2, Provaroni 4, Di Battista 13, Luchetti 4, Lauretti 3, Pace 14, Formichetti 21, Cocuccioni 7, Sornoza 6. All. Di Fazi, ass. ColasantiProssimo incontro contro la Nuova Lazio pallacanestro in trasferta l’11 marzo.L’Under 16 allenata da Gioacchino Fusacchia, che milita nel campionato umbro ha terminato al secondo posto, malgrado la sconfitta nell’ultima gara contro Bosico 64 – 46. Adesso inizia la fase a orologio con La Foresta che inizia il 10 marzo contro Città di Castello.Under 14Sempre nel campionato umbro i ragazzi di Di Fazi, categoria under 14 hanno battuto Deruta 62 – 31. Prossimo impegno il 10 marzo contro il Narnia.