Under 16 e Under 14

RIETI - Una convincente vittoria ieri sera per l’under 18 silver de La Foresta consegnano ai reatini l’undicesima gara vinta su altrettante partite finora disputate nel campionato regionale laziale. I ragazzi dell’under 18 hanno battuto 76 – 49 i secondi in classifica (cosa che avevano fatto già all’andata a Guidonia) i pari età del Collefiorito, mettendo ora 4 punti tra loro a tre giornate dal termine della prima fase di qualificazione.Con la Foresta praticamente sicura del primo posto in classifica nel girone B si dovrà capire, ora, come si comporranno gli incroci con gli altri gironi per la seconda decisiva fase del campionato. Tre giornate al termine della prima fase col prossimo impegno per i Reatini il 4 marzo a Roma contro la Team Up che serviranno a La Foresta da test in vista della seconda decisiva fase dove ci si giocheranno ambizioni e la vittoria finale del campionato regionale.Le due compagini impegnate nel campionati regionali umbri affronteranno i prossimi impegni rispettivamente contro il Bosico, l’under 16 di Gioacchino Fusacchia (nella foto) nell’ultima di campionato della prima fase dove i reatini arrivano dopo aver battuto Marsciano 62-51 e il Deruta per l’under 14 di coach Di Fazi che deve recuperare ancora delle gare.