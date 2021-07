Torneo nazionale di Giulianova, l'Under 18 Gold La Foresta-Real Sebastiani sul podio. Foto

Martedì 6 Luglio 2021, 12:56

RIETI - Sale sul podio la squadra dell’Under 18 de La Foresta Basket Rieti (settore giovanile della Real Sebastiani) al torneo nazionale di Giulianova. I neo campioni regionali allenati da coach Claudio Di Fazi hanno dato spettacolo sui playground in riva all’Adriatico salendo alla fine sul podio di un torneo di assoluto livello dopo aver sfiorato di un nulla l’accesso alla finalissima.

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni

Le gare

Dopo le qualificazioni i ragazzi Reatini hanno incontrato Corato in semifinale. Partita sempre condotta con un più cinque ad un minuto e mezzo dalla fine ma poi i pari età di Corato l’hanno spuntata di un solo punto 70 a 69 il finale al termine di una gara rocambolesca. Svanito il sogno di un altra finale la under 18 ha poi battuto Brindisi nella finale del 3° e 4° posto.

Al torneo anche la Under 16 che dopo aver perso sempre di un punto col Teramo 49 a 48 il finale ha conquistato la sesta posizione dopo la finalina col San Benedetto del Tronto. Adesso a partire dal 17 luglio sarà la Under 15 de La Foresta a prendere parte al torneo.

Le dichiarazioni

«Soddisfazione per la società – ha detto il dirigente e allenatore Gioacchino Fusacchia- perché i ragazzi e gli staff tecnici si sono comportati in modo impeccabile sia dal punto di vista sportivo che da quello disciplinare comportamentale, tanto da riscuotere l'apprezzamento degli organizzatori del torneo. Ci teniamo molto a questo aspetto, in special modo quando siamo in giro per l’Italia dove portiamo il nome di Rieti».