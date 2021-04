Real Sebastiani e La Foresta con la Fortitudo, riprendono i campionati dall'under 18 all'under 15

RIETI - Ripartono le attività e soprattutto i campionati del settore giovanile della Real Sebastiani Rieti. Dopo la sospensione delle attività dello scorso 30 ottobre, il settore giovanile del sodalizio nato dalla collaborazione con La Foresta e la Fortitudo Rieti torna in campo in ben quattro le categorie, riprendendo a pieno regime l’attività agonistica.

I campionati che vedranno impegnati i ragazzi delle giovanili targati Real Sebastiani –La Foresta – Fortitudo Rieti sono quelli degli Under 18, 17, 16 e 15. La Under 16 è già tornata in campo domenica 25 aprile. In ogni caso tutte e quattro le compagini parteciperanno a campionati organizzati dalla Fip Lazio. Tali competizioni si svilupperanno tutte su una prima fase con gironcini da 3 o 4 squadre. Alla seconda fase accederanno le prime tre di ogni girone che si andranno ad incrociare con le loro parigrado degli altri quattro raggruppamenti.

Le Categorie

U18 Gold (2003) – Girone D

La prima fase durerà dal 28/04 al 27/05

Prossimo impegno: Progetto Roma Basket – Basket Club La Foresta 6 maggio ore 20:45

Le altre squadre del girone saranno: Vigna Pia e Petriana

U17 Gold (2004) – Girone A

La prima fase durerà dal 25/04 al 30/05

Prossimo impegno: Tiber Basket – Basket Club La Foresta 4 maggio ore 18:15

L’altra squadra del girone sarà: Stella Azzurra

U16 SILVER (2005) – Girone D

La prima fase durerà dal 25/04 al 30/05

Prossimo impegno: Petriana – Basket Club La Foresta 2 maggio ore 11:00

Le altre squadre del girone saranno: Progetto Roma Basket e Lasalle

U15 SILVER (2006) – Girone B

La prima fase durerà dal 25/04 al 22/05

Prossimo impegno: Basket Club La Foresta – Amatori Basket 1 maggio ore 16:00

Le altre squadre del girone saranno: Scuola Basket Roma e Basket Roma

Le dichiarazioni

«Il riavvio delle attività giovanili è una bellissima notizia di cui siamo molto felici - dicono Claudio Di Fazi e Gioacchino Fusacchia responsabili del settore giovanile - Noi siamo pronti a ripartire. Siamo molto orgogliosi che tutte e quattro le nostre categorie parteciperanno a campionati organizzati dalla Fip. Saremo gli unici sul territorio reatino ad avere questo privilegio e questo vanto».

