RIETI - Riparte il basket giocato sui campi all’aperto per i giovanissimi. Da Rieti a Poggio Mirteto i primi passi verso quello che è tanto mancato in questi mesi ai ragazzi amanti della palla a spicchi: un campo, un pallone e la retina del canestro. A Rieti la Willie Basket di Gianluca Tilli, Stefano Cicchetti e Franco Cerafogli che da quest’anno ha la gestione del parco “Il Coriandolo”, a Madonna del Cuore torna da oggi a far giocare i propri ragazzi. Non tutti insieme naturalmente e con regole volte a salvaguardare la salute di tutti e le precauzioni che vanno dal distanziamento sociale fino al numero di accessi limitato. I gruppi si alterneranno durante la settimana con le attività sportive della Willie che terranno conto del rispetto della normativa Fip secondo i dettami del Comitato Tecnico Scientifico. Un ritorno atteso e fortemente voluto come più volte aveva avuto modo di dichiarare uno dei coach storici della Willie Basket Rieti, Gianluca Tilli e che ora diventa realtà seppur con le dovute cautele.



Si torna in campo anche in Sabina

E dalle palestre virtuali a casa in collegamento su varie piattaforme come è stato in questo periodo da Rieti alla Sabina si torna in campo anche a Poggio Mirteto, dove la Sabina City basket di Massimiliano Salustri ed Elena Caporali riprende le proprie attività sul campo da lunedì prossimo 8 giugno. Anche in questo caso ci saranno da rispettare alcune linee guida che per il momento permetteranno di fare solo determinate cose. «In particolare – spiega il coach Massimiliano Salustri - non potremo svolgere tutta la parte agonistica, dagli 1 contro 1 fino alla classica partitella, per il rispetto delle distanze di sicurezza. Speriamo di poter tornare al più presto a giocare la parte più bella del nostro sport. Il ritorno in campo sarà comunque lo stesso bellissimo con tanti fondamentali da allenare e anche una parte fisica importante. La ripresa è prevista per lunedì 8 giugno e il nostro campo (nella foto) sarà all' aperto in via Paradiso (il Comune è Montopoli) grazie alla collaborazione con l’@asdparadiso45. Saremo in campo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, a breve forniremo ogni dettaglio relativo agli orari di allenamento. Sarà nostra cura formare i gruppi di allenamento, non superiori agli 8 giocatori per turno. I ragazzi debbono ricordare che il rispetto delle linee guida che verranno spiegate riguarderanno la sicurezza di tutti noi. A luglio poi - conclude Salustri - partirà anche la prima edizione del paradiso basketball camp con giochi sport e tante altre attività».

