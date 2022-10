Geist infortunato durante la gara contro Agrigento. Si teme una frattura, l'esterno a bordocampo in stampelle

RIETI - Infortunio per Jordan Geist durante la gara contro la Fortitudo Agrigento in corso al PalaSojourner. L'esterno americano è uscito a metà del secondo quarto di gioco dopo uno scontro a rimbalzo con Lorenzo Ambrosin. Per il giocatore si teme una frattura al perone della gamba destra. Attualmente Geist è a bordocampo in stampelle e dovrebbe essere trasportato al De' Lellis per accertamenti.