La Foresta, l'Under 18 Gold non conosce ostacoli, U17 ko con onore, sconfitte U16 e U15

RIETI - Vince ancora l’Under 18, Under 17 a testa alta che cede di misura contro la fortissima Stella Azzurra, sconfitte per U16 e U15: è la sintesi della settimana in campo per i ragazzi del settore giovanile della Real Sebastiani Rieti.

Under 18 Gold

Travolgente vittoria della Foresta nella seconda giornata del campionato. La squadra reatina ha battuto 98-33 il Vigna Pia Roma. Con la gara subito indirizzata a favore della compagine guidata da coach Claudio Di Fazi. Al termine dei primi 10 minuti di gioco, il tabellone segnava già +16 (25-9) per i reatini. Il match da lì in poi sempre più in discesa fino alla sirena finale. Con la larga vittoria degli amarantocelesti consolidano sin d’ora il primo posto punteggio pieno nel girone D. Prossimo impegno la sfida in trasferta con Petriana il 19 maggio.

Tabellino: Formichetti 13,Toffoli 5,Luis 22,Kolum 2,Mancini 10,Kader 6,Laureti 0,Miaffo 28,Damasi 6,Panitti 2,Cocuccioni 4.

Under 17 Gold

Seconda giornata di andata del campionato per La Foresta che esce sconfitta 58-62 contro la Stella Azzurra, decisamente una delle squadre più forti ed organizzate dell’intero torneo. Una gara dall’alta intensità difensiva per tutti e quattro i periodi, con pressing alto da parte della compagine romana. Fatto questo che ha penalizzato i ragazzi di coach Peron che hanno sofferto nella costruzione del gioco privi anche di un play di ruolo. Nonostante questo la squadra de La Foresta ha retto il campo dimostrando di essere all’altezza dei quotatissimi avversari, uscendo dal campo a testa alta.

Prossima gara il 23 maggio con la gara di ritorto contro il Tiber Basket.

Under 16 e Under 15 Silver

L’Under 16, cade battuta 44-74 dalla Lasalle. Stessa sorte per l’U15 sconfitta 67-51 dalla Scuola Basket Roma.

