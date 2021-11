Finelli elogia il Real Sebastiani: «Mi è piaciuto l'atteggiamento, complimenti ai ragazzi»

RIETI - «Ancora una volta devo fare i complimenti ai ragazzi, si allenano forte durante la settimana e dimostrano un atteggiamento che credo possa far innamorare i nostri tifosi. Nelle difficoltà a me piace trovare le opportunità. questa serie di infortuni che abbiamo avuto ci ha permesso comunque di trovare opportunità importanti. E’ entrato in ritmo Contento nelle ultime gare, Ghersetti ha giocato tanti minuti da 5 e questa sarà un arma importante durante l’arco della stagione. Dieng sta tanto in campo, sta approfittando di questa opportunità con minuti di grandi qualità. Stanic è molto determinato, nonostante il periodo d’inattività. Il gruppo si sta compattando con una difesa aggressiva. Ora dobbiamo voltare pagina perché domenica arriva Faenza che è una delle squadre più attrezzate di questa Serie B».

Queste le parole di Coach Finelli al termine del match vinto, 53-76 con Giulianova.