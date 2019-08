© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Italia e Serbia maschili, Spagna e Germania femminili sono le nazionali che parteciperanno agli europei di basket 3 contro 3 in programma a settembre a Tbilisi in Georgia, al termine del girone di qualificazione svoltosi a Rieti sabato e domenica scorsi.Un'ottima riuscita del torneo, come rilevato dal vicepresidente della Fip, Gaetano La Guardia, per la soddisfazione del Rieti Street Basket Committee composto da Federico Rinaldi, Giuseppe Cattani e Alessandro Pinto, i quali già stanno pensando al futuro: "E' stata una prova generale per tutti - hanno detto - Fiba e Fip ci hanno messo alla prova e pensiamo di averla superata. Abbiamo in programma altri eventi per il futuro a cominciare dall'anno prossimo".Anche la città ha risposto bene e per le due finali tra Italia e Spagna maschili e femminili oltre un migliaio di persone si sono avvicendate attorno al "centrale" di piazza Vittorio Emanuele, facendo sentire il giusto calore e il tifo per gli azzurri, tra i quali si sono distinti l'Mvp del torneo Arletti e Parravicini che sarà futuro avversario della Npc in campionato con la maglia di Bergamo