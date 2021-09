Raddoppia il Fantabasket reatino: oltre alla serie A2 inserita anche la B, ma solo il girone delle reatine

Venerdì 17 Settembre 2021, 11:30

RIETI - Torna la Stagione del Fantabasket a Rieti che quest’anno raddoppia. Alla vigilia della partenza dei campionati ecco il Fantabasket che quest’anno interesserà la serie A2 di basket e la serie B. Due concorsi distinti a premi per gli appassionati col regolamento che è stato reso noto e la notizia che sono disponibili i posti per iscriversi.



Per la A2 si spazia nei due gironi per poter comporre i roster, iscriversi costa 30 euro (soldi coi quali si andrà a costituire il montepremi finale) quota comprensiva della tessera Asi.

Il roster è composto da 10 giocatori tra quintetto e panchina, con la rosa che sarà scelta in base alle valutazioni assegnate ai singoli giocatori. C’è poi la possibilità di avere due giocatori (italiani)jolly uno per il quintetto uno per la panchina. Ogni fantabasket – manager avrà a disposizione 500 crediti più 80 crediti per le riserve. Ci saranno i ruoli da scegliere per completare ed abbinare i giocatori che andranno a comporre il roster.



Ogni domenica al termine del turno di campionato le valutazioni ufficiali dei singoli giocatori estratte dal sito ufficiale Lnp sommate daranno un punteggio che andrà a costituire la classifica del turno e poi giornata dopo giornata quella generale. Ci sarà da scegliere i coach (titolare e riserva) ed è previsto un mercato di riparazione a gennaio p rossimo. Termine per l’iscrizione è il 1° ottobre 2021.

Stesse regole per quel che riguarda il Fantabasket della serie B (solo girone C) con il numero dei posti per poter partecipare ridotto però a 16 unità. Per le differenze, ad iniziare dall’utilizzo degli under, si rimanda ai regolamenti completi.



Info e iscrizioni: Andera Auletta 389/1895828 oppure Moreno Pentuzzi 351/5684746