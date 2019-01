RIETI - Cambio di panchina all'Eurobasket Roma dove Fabio Corbani è stato avvicendato da Luciano Nunzi, ex tecnico della Npc dal 2012, quando subentrò in serie B a Roberto Peron, al 2017 in A2, conquistata nel 2015, quando fu sosituito a campionato 2017/18 iniziato da Alessandro Rossi, suo assistente dal 2013.



Nunzi esordirà giovedì sera a Ferentino nel difficile derby contro la Virtus Roma e il 31 marzo tornerà al PalaSojourner per la gara di ritorno dove ritroverà proprio Rossi come avversario.

