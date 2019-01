© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Cosa è il basket per me? Quell’amico su cui so di poter contare sempre".Questo recita un post del 2017 di una ragazza di Rieti, che, si è innamorata da bambina della palla a spicchi, e che quasi senza accorgersene, palleggiando di corsa dietro la sua passione si è ritrovata cresciuta molto lontana da dove era partita.La ragazza si chiama Eugenia Marcelli, e attualmente si trova nel North Carolina, dove veste la canotta rossa della squadra della Wiston Salem State Universiy. Come tanti altri ragazzi, il fascino della tradizione cestistica della nostra città si è fatto sentire anche sulla 2000 reatina, che inizia a giocare nelle fila della Willie Basket a soli 8 anni.Il talento, l’indubbia forza di volontà e i sacrifici portano la ragazza ad avere i primi successi nell’ambito cestistico: voluta dall’ Athena di Roma, conclusa la licenza media, lascia tutte le amicizie reatine e si trasferisce nella capitale.Qui si fa notare e viene più volte convocata dalla selezione regionale del Lazio, per giocare il torneo delle regioni.La passione per il basket cresce sempre di più, ma anche grazie ai saggi consigli della famiglia, Eugenia non abbandona gli studi ed anzi si concentra su questi.Spinta dall’ambizione decide di salutare l’Italia, per trascorrere un anno di studi negli stati uniti.«Come molti altri ragazzi della mia età ho deciso di fare l’esperienza all’estero in una High School, principalmente per approfondire la mia conoscenza della lingua ingles e- dice la ragazza reatina. Sono arrivata nella città di King, nella Carolina del nord, dove sono stata accolta dalla famiglia cromer, con la quale ho stretto un legame molto forte, specialmente con Sydney, my new sister».Come una calamita, Eugenia, a distanza di più di 7.000 chilometri da casa, ritrova la sua amata compagna a spicchi arancioni, e decide di entrare nella squadra della sua scuola: le Lady Wildcats, di cui diventa dopo poco protagonista. Come riportato dal quotidiano della città The Stokes News ( Che le dedica più di un articolo nella stagione ), grazie ai 13 punti di media, la reatina ha contribuito in modo significativo ai successi della squadra.Il team è passato dal vincere 5 partite nella stagione 2016/2017, alle 12 della scorsa stagione.Il talento della classe 2000 non è passato inosservato e durante la stagione il coach della Winston Salem School le ha palesato il suo interesse ad averla nel roster dell’anno futuro del college, offrendole una borsa di studio per frequentare il college e giocare nella squadra di basket dell’università.«Il coach del college mi ha consegnato un sogno che ho sempre avuto fin da bambina. La sua proposta è stata irrifiutabile. All’inizio facevo fatica a crederci - continua la cestista - perfino quando ho firmato il contratto. Ho compreso appena solamente questa estate, quando dopo esser stata in Italia, convocata per le qualificazioni alla Fiba Europe Cup 3×3 U18 femminile, sono ritornata negli Usa, per iniziare la preparazione atletica con il nuovo team. Amo poter giocare nella Ncaa, mentre coltivo il mio percorso di laurea in biologia in un’università di altissimo livello, dotata di attrezzature modernissime e che mette a disposizione moltissime opportunità. A volte mi fermo a pensare a ciò che mi è successo; è incredibile come io sia passata dal voler spendere solamente un anno all’estero, a ritrovarmi immersa nella realtà tanto sognata da bimba. Voglio sfruttare al massimo questo opportunità che mi sono guadagnata; poter dire la mia anche in Ncaa, dove il livello è davvero alto, sia tecnicamente che atleticamente. Voglio far sì che questa esperienza mi cambi la vita più di come già lo ha fatto, e sono entusiasta di poterlo fare aiutata da quell’amico che ora, più di prima sono sicura che ci sarà per sempre: il basket».