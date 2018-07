RIETI - Eugenia Marcelli è stata scelta tra le convocate del raduno della Nazionale per le qualificazioni alla Fiba Europe Cup 3x3 U18 femminile in programma a Bari dal 3 al 4 agosto 2018.



Eugenia ha iniziato la sua attività sportiva proprio con la Willie Basket a soli 8 anni, senza mai abbandonare la passione per la palla a spicchi e la società, come tiene a sottolineare la stessa giocatrice infatti, il cartellino è tuttora della Npc Willie Basket Rieti, nonostante abbia militato anche in altre squadre. Il legame con la Rieti quindi rimane anche se da un anno la vita cestistica di Eugenia si è spostata negli Stati Uniti, dove ha completando il liceo e vinto una borsa di studio per continuare il suo percorso sportivo e didattico in un College Americano. Anche se il basket la porta oltre oceano ci ha pensato la Nazionale a farla tornare a giocare in Italia.



«Sono molto contenta della convocazione, è sempre stato il mio sogno nel cassetto quello di poter vestire la maglia della nazionale» afferma entusiasta Eugenia che non nasconde la sua emozione ed aggiunge: «Non me lo aspettavo e la chiamata mi ha reso molto felice. Ho senza dubbio voglia di far bene e di sfruttare al meglio questa opportunità. Essendo la prima convocazione in Nazionale voglio concentrarmi per avere la possibilità di partecipare ad eventi sempre più importanti con la maglia azzurra».



La reatina classe 2000 tornerà negli Usa per la preparazione atletica della sua nuova squadra, a fine agosto: «Nella nuova squadra entrerò tra le più piccole quindi cercherò di imparare ma anche di dare il mio apporto alla squadra, sperando di soddisfare le esigenze della nostra coach, come ad esempio, quella di dare un’impronta più europea al basket americano».

