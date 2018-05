di Luigi Ricci

RIETI - Prosegue il sogno americano di Eugenia Marcelli, 18 anni appena compiuti, romana, ma cresciuta cestisticamente nella Npc e che, dopo un anno giocando nella prep school, cioè al liceo di preparazione, di West Stokes in North Carolina, ha ottenuto una borsa di studio dalla Winston Salem State Unversity, sempre in North Carolina.



La nuova squadra della Marcelli milita nella Division II della Ncaa (le divisions sono tre) del campionato universitario statunitense. Dunque quattro stagioni per crescere in uno degli stati che rappresentano la culla del basket a stelle e strisce come la North Carolina, dove è nato e ha giocato all’università Michael Jordan, e da dove, ad esempio, proviene Marcus Melvin, uno dei giocatori più ricordati a Rieti. L’augurio è di vedere presto Eugenia, se non nella Women Nba, quanto meno in serie A in Italia, come già Greta Brunelli, altra ex Npc.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA