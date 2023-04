Real Sebastiani non perde colpi, Dell'Agnello: «Bel modo di approcciare i playoff»

RIETI - In sala stampa il coach del Real Sebastiani Rieti Sandro Dell’Agnello commenta la penultima gara di regular season, vinta dai reatini 47-70 sui padroni di casa dell’Andrea Costa Imola.

Le dichiarazioni post-gara

«Siamo soddisfatti perché volevamo fare una partita seria come giusto che sia – dice il tecnico livornese – lo abbiamo fatto restando presenti con la testa e con le gambe per 40 minuti. Ci stiamo allenando a mantenere un’alta intensità in vista dei playoff e per perfezionare i nostri meccanismi, oggi hanno funzionato bene. Abbiamo ritrovato quella brillantezza che per qualche settimana avevamo perso. È sicuramente un bel modo per approcciare i playoff. Oggi Imola non era nella sua miglior giornata della stagione, l’ho vista giocare diverse volte ma c’è anche da dire che contro la difesa che abbiamo messo in campo oggi era difficile giocare».

L’ultimo impegno di stagione regolare sarà domenica prossima al PalaSojourner di Rieti per il testa-coda contro i Tigers Romagna (ore 18) prima di tuffarsi nei playoff che inizieranno domenica 14 maggio.