RIETI - La Kienergia comunica che gli esami strumentali al giocatore Alessandro Amici hanno evidenziato una elongazione al polpaccio destro, senza danni muscolari, per la quale in via precauzionale il giocatore non sarà impiegato nel match di domenica contro Napoli.

Inoltre persistono le positività al Covid19 di alcuni giocatori (De Laurentiis, Pepper e Stefanelli, ndr) come precedentemente segnalato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA