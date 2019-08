© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presentato ieri sera, 29 agosto, il Basket Contigliano, nell'agriturismo "Le Fontanelle". La matricola di serie D ha l’idea ben chiara di stupire e continuare il percorso di crescita intrapreso lo scorso anno. Archiviata la passata stagione, terminata alle final four, la società si è messa subito al lavoro per il ripescaggio: nuovi ingressi in dirigenza per il consolidamento societario, ci saranno infatti Giovacchino Pariboni, Roberto Maiolati e Riccardo Pariboni.Confermati sponsor importanti, come la Ro Tecnology che per la nuova stagione ha rafforzato il proprio impegno, entra nella famiglia contiglianese la Dottori Legnami, guidata da Andrea Dottori, avviate anche collaborazioni di spessore come quella con la Npc di patron Cattani, ieri presente, che presto spedirà under a farsi le ossa in serie D sotto gli ordini di coach Brunelli.Sul piano tecnico molte novità: confermato il gruppo che ha raggiunto ottimi risultati nella scorsa Promozione, a partire da capitan Turani, tornato su i suoi passi, mentre i volti nuovi saranno Festuccia, Martellucci, Petroni e De Angelis, in passato protagonisti anche a livelli superiori.Ricoprirà una veste fondamentale anche quest'anno Gabriele Turani, che spiega i motivi della scelta di proseguirà l'attività,«Ci siamo sentiti con Gianni e gli altri a luglio, proponendomi di dare un mano a livello tecnico, poi da lì a riprendere le scarpette è stato un attimo, anche per esigenze di roster. Il giorno del ripescaggio ero un po' scettico, la serie D inizia ad essere impegnativa, a livello di giocatori, ma nonostante tutto siamo riusciti a fare un bel roster. Grazie al supporto della società non è stato difficile convincere i nuovi arrivati, speriamo di fare un bel gruppo, è la prima cosa per partire, non servivano nomi ma gente che vuole giocare. Io cercherò di dare una mano, magari facendo crescere qualche giovane, l'obiettivo è fare un bel campionato, mantenendo prima la categoria e poi toglierci qualche sfizio».Nello staff tecnico guidato da Gianni Brunelli, con il ruolo di direttore generale dell'area tecnica, ci sarà anche Lorenzo Franceschini, la stagione prenderà il via il 2 settembre con la consueta preparazione atletica. Sulla prossima stagione e sulla crescita societaria ormai ben avviata coach Brunelli dichiara:«Abbiamo lavorato duramente e ormai possiamo dirci pronti all’inizio di una nuova stagione. Ci ha notevolmente inorgoglito che nuovi soci abbiano voluto sposare i propositi della nostra società. Siamo inoltre grati a tutti gli sponsor che hanno voluto rinsaldare il legame con il Basket Contigliano. Il club sta crescendo e sta attraendo anche nuovi partner commerciali: una situazione, questa, che ci invoglia a lavorare sempre con maggior determinazione. Come da tradizione, particolare attenzione verrà riposta nel settore giovanile, che nel 2019/20 dovrà una formazioni giovanile iscritte in un campionato Fip, con degli istruttori altamente qualificati che avranno il compito di far crescere sotto il profilo educativo e tecnico i ragazzi con il supporto e la collaborazione della Npc Rieti in una sorta di gemellaggio che il quale il presidente Cattani Giuseppe si è prodigato. Credo ci siano tutti i presupposti per una stagione positiva e divertente».