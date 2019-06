© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con la cena sociale dello scorso giovedì, il Basket Contigliano ha archiviato la stagione e pensa già al futuro. La formazione contiglianese è reduce da un grande percorso, terminato alle final four di Città di Castello, dopo una stagione esaltante che ha visto gli uomini di Brunelli sempre lottare tra le prime posizioni, creando interesse e seguito in tutto il paese.Gli ottimi risultati e i consensi registrati, hanno permesso alla società di gettarsi immediatamente nella programmazione della prossima stagione, come dichiara coach Brunelli: «Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, in un campionato in cui il livello si è alzato e arrivare alle final four non è stato facile. A Contigliano siamo stati accolti molto bene, non abbiamo impiegato molto a diffondere il nostro progetto. Per ogni gara interna, abbiamo creato un evento, permettendo ad atleti di discipline diverse di esibirsi, è stata una cosa molta bella».L'obiettivo, oltre al consolidamento della realtà è crescere e il prossimo campionato prenderà il via con importanti novità: «Per il momento riproporremo il campionato di Promozione, ma abbiamo già presentato domanda di ripescaggio in serie D e potrebbero aprirsi le porte. Avremo anche una seconda squadra, che darà la possibilità ai ragazzi più giovani di giocare, nel Csi o nella Uisp. Per lo staff cercheremo di ripartire da quelli che siamo, abbiamo lavorato molto insieme, siamo un bel gruppo, il nostro obiettivo era anche l'aggregazione, che è anche far parte di un associazione propositiva, ma cercheremo anche di allargarci e di migliorarci».Una realtà quella della Basket Contigliano, che vede al suo interno impegnate molte persone, a cui vanno i ringraziamenti di coach Brunelli: «Un ringraziamento particolare va fatto a tutto il gruppo dirigenziale: il presidente Luciano D'Angeli, il vice Luiso Simonetti, il tesoriere Agenore Panunzi, lo sponsor e dirigente Rodolfo Grimani. Ma in particolare ci tengo a sottolineare due persone che hanno lavorato tutto l'anno e senza di loro non sarebbe stato possibile tutto questo, Giuseppe Cinti e Davide Agabiti».