Rieti Basket City, tutto pronto per la V edizione, 25 squadre al via

RIETI - Ai nastri di partenza il Rieti Basket City 2020, il torneo di basket 3vs3 con la V edizione che inizia il 4 agosto e terminerà il 7 agosto prossimi. Chiuse le iscrizioni per la partecipazione, composti gironi e calendari, ora non resta che giocare.



Le sfide

Tanti i team nelle varie categorie che hanno risposto all’appello, segno evidente che la voglia di giocare è tanta nel post lockdown e i ragazzi non vedono l’ora di sfidarsi sul playground del Parco del Coriandolo Spazio Willie. Quest’anno il torneo si sposta infatti dal pattinodromo, storica location delle prime 4 edizioni, al Coriandolo il parco gestito dalla Willie basket Rieti. La fascia oraria delle partite va dalle 17.30 alle 22.15 e si giocherà in contemporanea nelle due metà campo del playground. Il calendario delle partite è già consultabile sulle pagine social del Rieti Basket City.

I numeri

Le squadre maschili iscritte sono 6 nella categoria under 21; 8 squadre per l’under 16 divise in due gironi e 5 squadre nell’under 13. Per le categorie femminili 3 nella under 15 e 3 nella categoria open. Sono 25 le squadre in tutto con oltre cento tra ragazzi e ragazze iscritti al torneo. Saranno 61 in tutto le partite che si disputeranno in questo torneo dai numeri importanti.

Ogni squadra avrà la sua maglia da gioco fornita dall’organizzazione insieme ai gadget. Ogni squadra è composta da un minimo di tre ad un massimo di 6 giocatori.



