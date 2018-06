di Samuele Annibaldi

RIETI - Parte oggi pomeriggio a Rieti nei campi all'aperto tra il Palasojourner e il pattinodromo la terza edizione del RietiBasketCity che si svolgerà fino al 22 Giugno. Un’edizione ricca di novità, a partire dalle categorie che saranno divise in: Under 19 maschile, Under 19 femminile Under 14 maschile e femminile.

I vincitori delle rispettive categorie, oltre ai premi accederanno di diritto alle finali nazionali organizzate dal 33bk che si terranno a San Benedetto del Tronto il 4-5 Agosto. In più nel giorno di lunedì 18 giugno come di consueto tornerà come nelle passate edizione il three point contest,con numerosi premi.

La gara da tre punti è aperta a tutti.

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:54



