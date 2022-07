Scatta il countdown per l’inizio della settima edizione del Rieti Basket City

RIETI - Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del Rieti Basket City, ormai consueto appuntamento per il basket reatino in estate. Il torneo di 3 vs 3 quest’anno andrà in scena sul campetto del “Parcone” di Via Liberato di Benedetto dal 25 al 28 luglio. Saranno sei le categorie coinvolte, quattro maschili (U20, U17, U15 e U13) e due femminili (Open e U17). Le squadre vincitrici delle rispettive categorie prenderanno parte delle finali nazionali del Tour LB3. Come ogni anno, ci sarà l’attesa serata del Three Point Contest: la gara di tiro (con premi) sarà aperta a tutti.

Quest’anno è stato poi fatto un importante passo in avanti da parte del Rieti Basket City: l’organizzazione è diventata a tutti gli effetti un’Associazione Sportiva Dilettantistica sotto il nome di Rieti Sports City che coinvolgerà sempre più attività, ma tenendo sempre come evento principe il torneo di basket 3 vs 3. L’obiettivo sarà quello di ampliare le manifestazioni sociali oltre che sportive all’interno del territorio reatino e nazionale con l’intento di principale di rendere protagonisti i giovani.

Iscrizioni e info

Si chiudono invece tra pochissimo le iscrizioni: termine ultimo venerdì 15 luglio per consegnare i moduli. La quota d’iscrizione è di 20 euro a persona, comprensiva di quota assicurativa, maglia da gioco e gadget. Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 6 persone.

Il torneo è aperto alle seguenti categorie: U20 maschile, U17 maschile, U15 maschile e U13 maschile; Open femminile, U17 femminile.

I moduli d’iscrizione, insieme alle quote, dovranno essere consegnati entro e non oltre venerdì 15 luglio. Per ulteriori info contattare Andrea (3891895828), Leonardo (3485345941) o Roberto (3287253846).

Il modulo d’iscrizione e il regolamento sono presenti sui canali social del Rieti Sports City.