Cattani striglia la squadra e ridetta la regola delle “3 C”, poi esige: «Più rispetto e impegno». Il caso Sanguinetti

RIETI - «Rispetto»: è questa la parola che ha risuonato nello spogliatoio della Kienergia al PalaCoccia di Veroli. A pronunciarla è stato il presidente Giuseppe Cattani che, subito dopo la sirena finale, ha avuto un faccia a faccia con i suoi. Nessuna conferenza stampa né dichiarazioni del coach, l'unico a parlare è stato il patron che ha spiegato: «Ho chiesto rispetto per la squadra, per la mia persona e per la città di Rieti. Stasera, malgrado tutte le attenuanti e i doverosi complimenti alla Stella Azzurra, ci siamo iscritti alla lotta per non retrocedere».

Cattani parla in maniera chiara e netta, riportando il suo collquio con i giocatori e durante il quale ha chiarito a tutti i suoi ragazzi la sua visione dello sport, quella basata sulla regoladelle "3 C": «Sono i tre elementi fondamentali - spiega il presidente - che ci vogliono per giocare a pallacanestro: capoccia, cuore e cogl...».

Parole che vengono fuori con calma, ma che non lasciano spazi a dubbi o interpretazioni. A partire dal chiarimento sul caso Sanguinetti: il playmaker non ha giocato ed è restato a Bologna, dove era andato martedì con un permesso speciale per assistere alla nascita della figlia. «Nel prepartita è arrivata una notizia che non avrei mai voluto sentire - ha spiegato Cattani - ovvero che un giocatore non ha rispettato i nostri accordi. Per questo prenderemo provvedimenti seri. Non so ancora quali, valuteremno con attenzione. Noi pretendiamo rispetto. I nostri tifosi meritano rispetto da parte delle persone che vanno in campo»

Tornando sul momento difficile, il patron ha ribadito alcuni concetti a tutti i membri del gruppo amarantoceleste, lasciando aperta più di una porta al mercato di riparazione che avrà i suoi effetti dalla metà di gennaio, come previsto dal regolamento. «Non si può più sbagliare e noi come società faremo tutto quello che il regolamento ci consente per rimediare - ma adesso deve essere chiaro a tutti che non si gioca più. Ho detto ai ragazzi che chi non se la sente di stare con noi sulla barca, deve scendere. Io credo ancora in questo progetto e voglio gente che vuole risollevarsi e che ci crede come. Ribadisco che rinforzeremo ancora la squadra e prenderò persone utili alla causa. Chi non lo è stato fino a questo momento, ha ancora pochi giorni per farmi cambiare idea, altrimenti è pregato di accomodarsi altrove. Mi aspetto un cambiamento di rotta da parte di tutti e, al tempo stesso, chiedo aiuto a tutti, chiedo a tutti di starci vicini. Io non mollo e spero che non molli nessuno».

Sul fronte infortuni, la situzione sembra complicarsi ulteriormente: per la gara di domenica prossima contro Scafati sarà sicuramente out Tommasini e si valuterà nelle prossime ore la situazione di Taylor. Da verificare, poi, la forma di Stefanelli e Amici: il primo è uscito dal campo zoppicando e il neo acquisto ha accusato un problema ad un polpaccio.

