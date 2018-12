ALTRE GARE, V GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Reduce dal grande successo contro la Menarini Volpi Rosse di Firenze, la Npic, prima da sola in vetta alla classifica, si prepara ad affrontare la penultima gara del calendario di andata.Domani, sabato 15 dicembre, alle 15:30 al PalaCordoni di Rieti, la squadra allenata da Roberto Scagnoli, ospiterà la Santa Lucia Roma Basket B, ultima in classifica in un match nel quale i reatini non dovrebbero incontrare alcuna difficoltà.Cercando l’ennesimo successo stagionale gli amarantocelesti si troveranno di fronte ad una formazione ancora a 0 punti: un match testa-coda che gli amarantocelesti non vogliono sbagliare, per rimanere in vetta alla classifica e tenere a debita distanza Firenze.La squadra ha già dato prova di una grande solidità mentale, che sarà necessaria per non farsi travolgere dall’ondata di entusiasmo, che ha coinvolto i ragazzi dopo il successo del big match di sabato scorso.Sarà importante rimanere concentrati contro un avversario che proverà in tutti i modi di mettere a segno l’impresa, conquistando i primi due punti della stagione nel campo più difficile dell’intero raggruppamento CPolisportiva Disabili Foligno - Menarini Volpi RosseASD Crazy Ghost Battipaglia - ASD disabili Don OrioneBoys L’ultima Luna - ASD Fly Sport MoliseNpic Rieti 10Menarini Volpi Rosse 8Boy’s L’ultima Luna 8Polisportiva Disabili Foligno 4Asd Crazy Ghost Battipaglia 2Asd Fly Sport Molise 2Asd Disabili Don Orione 2Santa Lucia Roma B 0