RIETI - È crisi profonda per la Npic. Sabato scorso i ragazzi di Roberto Scagnoli si sono arresi di fronte alla Menarini Volpi Rosse di Firenze, che ha dominato il parquet del PalaCordoni dall’inizio fino alla fine della partita.Sono 25 i punti di scarto subiti da Fabio Spadoni e compagni, in un match concluso sul 76-41 nel quale la difesa dei reatini si è dimostrata del tutto incapace di arginare i due top scorer Cabiddu e Forcione.Una sconfitta pesantissima per gli amarantocelesti, che a due giornate dalla conclusione del campionato perdono la vetta della classifica, beffati proprio dal team toscano, che raggiunge quota 20 ma ha una migliore differenza canestri nello scontro diretto.: Monforte, Giustino K. 12, Giustino G 8, Bartoloni, Cabiddu 14, Favano 2, Pellegrini 6, Forcione 16, Ventura 4, La Terra 6, Innocenti 10: Spadoni 2, Limoncelli, Trulli 4, Bifolchi, Gunnella 2, Jaouhari, Caicedo Montano 14, Valentini 19.ASD Crazy Ghost Battipaglia - ASD Fly Sport Molise 52-39Polisportiva Disabili Foligno - ASD Disabili Don Orione 51-44Boy’s L’ultima Luna - Santa Lucia Roma B 74-20Menarini Volpi Rosse 20Npic Rieti 20Boy’s L’ultima Luna 16Polisportiva Disabili Foligno 14ASD Disabili Don Orione 12ASD Crazy Ghost Battipaglia 6ASD Fly Sport Molise 4Santa Lucia Roma B 2