ALTRE GARE, II RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani 26 gennaio, alle ore 15:30, la Npic sarà ospite al palazzetto S. Antonio di Battipaglia.La trasferta nella città in provincia di Salerno, non sarà semplice; i ragazzi della Npic dovranno infatti incontrare la Asd Crazy Ghost Battipaglia, che ha una gran voglia di rifarsi dopo la sconfitta della passata settimana subita a Roma da parte della Boys Ultima Luna.Nonostante i 12 punti di divario tra i due team, sarà importante che i ragazzi di Roberto Scagnoli, premano fin da subito sul pedale dell’acceleratore, per evitare false partenze come quelle dell’ultimo match e per replicare l’esito della gara di andata; una gara conclusa fin dal primo quarto, nella quale il tabellone finale segnò la pesante sconfitta per i campani 72-37.ASD Fly Sport Molise - Santa Lucia Roma BASD disabili Don Orione - Menarini Volpi RossePolisportiva Disabili Foligno - Boys L’ultima LunaNpic Rieti 16Menarini Volpi Rosse 14Boy’s L’ultima Luna 12Polisportiva Disabile Foligno 6Asd Disabili Don Orione 6Asd Crazy Ghost Battipaglia 4Santa Lucia Roma B 2Asd Fly Sport Molise 2