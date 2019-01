IL TABELLINO

Npic Rieti

Polisportiva Disabili Foligno

ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La capolista Npic colleziona, non senza difficoltà, il suo ottavo successo consecutivo, il primo del girone di ritorno, nel match contro la Polisportiva Disabili di Foligno. Il tabellone finale recita il risultato di 54 a 46.Un finale insolito per la squadra reatina, che in questa stagione ci ha abituato a margini di vantaggio molto più ampi, e che sottolinea le difficoltà che i reatini hanno incontrato contro la squadra della città in provincia di Perugia.«La partita è stata molto dura per i ragazzi. Giocavamo contro una squadra che storicamente ci è sempre risultata ostica (la stagione passata Foligno costrinse gli amarantocelesti ad una sconfitta nell’ultima gara della regular season, ndr), vista la loro possibilità di giocare con quattro lunghi», dice il preparatore atletico Alessandro Rossi, che prosegue: «Ci siamo fatti trovare leggermente impreparati ad inizio gara, specialmente nella metà campo difensiva dove il nostro pressing non ha funzionato come avrebbe dovuto, e abbiamo subito l’urto della partenza forte dei nostri avversari».Gli amarantocelesti vanno sotto di otto punti nei primi minuti; 12-4, non trovando la via del canestro, anche a causa di una complicata situazione falli nella quale si trova il top scorer del team Davide Obino.Mai nella stagione i ragazzi di Roberto Scagnoli avevano iniziato così male. Ma proprio il coach non si fa sorprendere; chiama time out, e risistema la squadra. Il divario viene ricucito ed il primo parziale si chiude sul 16-12. La Npic tira fuori, ancora una volta, l’arma che la sta portando ad accumulare vittorie su vittorie: la solidità mentale.I ragazzi, infatti, ricucito lo strappo, nel secondo quarto, non si deconcentrano, superano la squadra avversaria e vanno a riposo sul più 4, con un canestro in rovesciata del veterano Bifolchi.Rientrati in campo gli amarantocelesti fanno affidamento sul lavoro di Trulli, Caicedo e Valentini che segnano a ripetizione, e a suon di “ciuf” conquistano il vantaggio di 8 punti con cui si conclude il match.La testa dei ragazzi è già al prossimo match del prossimo sabato, quello di Battipaglia, contro la ASD Crazy Ghost.: Spadoni, Trulli 10, Bifolchi 4,Gunnella, Obino 8, Jaouhari, Caicedo Montano 17, Valentini 8, Fegatilli 2, Petrangeli: Lopiatido 17, Catarinucci 6, Del Citerna, Ugolini 8, Cimarelli 9, Perolini, Ledda, Castellani 2, Pagliuca, Romalino 4ASD Fly Sport Molise 23 - Menarini Volpi Rosse 72Boy’s L’ultima Luna 34 - ASD Disabili Don Orione 20Santa Lucia Roma B 57 - ASD Crazy Ghost Battipaglia 42Npic Rieti 16Menarini Volpi Rosse 14Boy’s L’ultima Luna 12Polisportiva Disabile Foligno 6Asd Disabili Don Orione 6Asd Crazy Ghost Battipaglia 4Santa Lucia Roma B 2Asd Fly Sport Molise 2