IL TABELLINO

Npic Rieti

Santa Lucia Roma B

ALTRI RISULTATI SESTA GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il pronostico sulla partita Npic-Santa Lucia Roma B viene confermato. La squadra capitanata da Fabio Spadoni sconfigge la squadra romana, portando a casa il sesto risultato positivo. Il match disputato sabato 15 dicembre al PalaCordoni si è concluso sul 54-18 per i reatini.Il match per i reatini non si apre nel migliore dei modi. Complice un comprensibile abbassamento di tensione, vista la qualità dell'avversario affrontato, gli amarantocelesti sono i primi a vedere la palla arancione a spicchi scivolare fuori dalla propria retina, e per i primissimi minuti della gara, il match si svolge in modo equilibrato, con un punteggio basso.A 3:30’ dall’inizio della gara, in seguito a un time-out chiamato dal coach Roberto Scagnoli per dare una svegliata alla squadra, i reatini rientrano in campo con il giusto atteggiamento, ed infilano un parziale di 16-0, concludendo il primo quarto sul 20-4, grazie al solito Obino, che nel solo primo quarto realizza 12 punti.La Npic non forza, lasciando a riposo i suoi titolarissimi.La gara, terminata ancora prima di iniziare il secondo quarto, si trasforma in un’occasione per far giocare l’intero team, che, eccezion fatta per Gunnella e Jaouhari, vede tutti i suoi componenti iscritti a referto a fine gara.«E’ sempre bello lasciare spazio a chi generalmente gioca meno - dice Roberto Scagnoli - Si sono divertiti tutti i ragazzi, senza prendere assolutamente in giro i nostri rivali. Il rispetto nei confronti dell’avversario, anche quando la differenza di valori in campo è evidente, è fondamentale, l’umiliazione non è mai un bel gesto, e io la condanno assolutamente. Ora la nostra testa va al 12 gennaio, in casa contro la Boys Ultima Luna, che non sarà semplice ma dove sarà fondamentale portare a casa il settimo successo consecutivo, per consolidare ulteriormente il nostro primato del girone».: Calvelli 2, Spadoni 10, Trulli 8, Bifolchi 4, Gunnella, Obino 16, Jaouhari, Caicedo Montano 6, Fegatilli 2, Petrangeli 6: Ciobanu, Palazzi 8, Petrini, Conti-Papuzza, Abitanse 10, BruzzesePolisportiva Disabili Foligno - Menarini Volpi Rosse 25-71Asd Crazy Ghost Battipaglia - ASD Disabili Don Orione 34-66Boy’s L’ultima Luna - ASD Fly Sport Molise 49-12Npic Rieti 12Boy’s L’ultima Luna 10Menarini Volpi Rosse 10Polisportiva Disabili Foligno 4Asd Disabili Don Orione 4Asd Crazy Ghost Battipaglia 2Asd Fly Sport Molise 2Santa Lucia Roma B 0