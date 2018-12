ALTRE GARE, V GIORNATA

RIETI - Domani alle 15.30 al Palavalenti di Firenze, la Npic, al comando del raggruppamento C della serie B, disputerà la partita più importante del suo girone di andata: lo scontro al vertice contro l’altra capolista la Menarini Volpi Rosse.«La partita di domani sarà un crocevia per la nostra stagione - dice l’allenatore Roberto Scagnoli - Firenze è come noi in testa al campionato e ha vinto (seppur con un solo punto di scarto) contro la Boy’s L’ultima Luna, una squadra che sta dimostrando di avere le carte in regola per provare a raggiungere le final four. Siamo consapevoli che non sarà assolutamente una partita semplice. Loro hanno una squadra molto ben equilibrata che gioca una pallacanestro bella ed efficace. Dovremo fare attenzione particolarmente a Forcione, Cabiddu e Cini, tre giocatori di un altissimo livello. Nonostante la difficoltà sono molto fiducioso, veniamo da un’ottima gara vinta contro Don Orione che ci ha dato consapevolezza e una scarica di positività».Gli amarantocelesti affronteranno la squadra toscana con la rosa al completo, fatta eccezione dell’assenza di Roberto Scagnoli ancora indisponibile per lungo tempo.Sarà fondamentale per il risultato del match il contributo della coppia di lunghi Obino-Valentini. Il primo, pivot classe 1996, sta disputando una stagione ad altissimi livelli, sia per il contributo offensivo, che per l'intensità nella metà campo difensiva.Il neo arrivato Saverio Valentini è stato molto bravo ad integrarsi. Nella partita contro Don Orione la sua presenza sotto canestro si è fatta sentire: doppia cifra per lui (10) e un’ottima gara a rimbalzo offensivo.«Con l’inserimento di Saverio il livello della squadra si è alzato - dice l’allenatore dei reatini. E’ stato fondamentale un acquisto come il suo per centrare in pieno il nostro obiettivo finale: il comando del girone. A Firenze - continua - sarà necessario disputare una buona partita, per provare a mettere due punti di distanza tra noi e loro. I ragazzi sono carichi e concentrati e daranno il meglio per piazzare il quinto - e più importante - successo consecutivo».ASD Fly Sport Molise - ASD Crazy Ghost BattipagliaASD disabili Don Orione - Polisportiva Disabili FolignoSanta Lucia Roma B - Boys L’ultima LunaNpic Rieti e Menarini Volpi Rosse 8Boy’s L’ultima Luna 6Asd Disabili Don Orione, Polisportiva Disabile Foligno e Asd Fly Sport Molise 2Santa Lucia Roma B e Asd Crazy Ghost Battipaglia 0